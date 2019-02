De ce procedura "cu prioritate" decisa de CEDO in cazul Kovesi este una exceptionala

cu prioritate

Totusi, Camera sau presedintele acesteia poate sa decida examinarea unei cereri cu prioritate

Cauza a fost calificata drept prioritara

"Este o situatie de exceptie"

Urmatorii pasi din proces

Ce reclama Kovesi

", se arata in comunicarea CEDO.Articolul 41 din Regulamentul pentru organizarea si functionarea CEDO stabileste "Ordinea examinarii cauzelor"."Cererile sunt examinate in ordinea in care sunt pregatite in vederea solutionarii.", se arata in articolul 41.Mai mult, Ministerului Afacerilor Externe a raspuns unei solicitari facute desi a explicat ca CEDO a decis ca aceasta cauza este una prioritara."Cauza a fost comunicata Guvernului la data de 5 februarie 2019. Procedura in acest caz este cea descrisa de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si detaliata in Regulamentul Curtii Europene.", se arata in raspunsul MAE.Un jurist care a lucrat in cadrul Grefei CEDO a declarat pentruca aplicarea unei astfel de proceduri prioritare reprezinta o situatie de exceptie."Curtea apeleaza rareori la o asemenea procedura, in special cand sunt situatii grave de incalcare a drepturilor omului.Este un semnal de alarma si cu privire la ce face Curtea Constitutionala care a ajuns sa dea decizii(in considerarea unei anumite persoane - latina, termen juridic - n.red.) ", a explicat sursa citata.Potrivit documentului citat de, pana pe 19 martie, partile din acest caz pot ajunge la o solutionare pe cale amiabila (friendly settlement) a litigiului in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului.Daca doreste intelegerea, Guvernul trebuie ca in acest termen sa comunice care este propunerea concreta pe care o face dnei Kovesi.Daca pana pe 19 martie nu se ajunge la o solutie amiabila, Guvernul de la Bucuresti are la dispozitie 6 saptamani sa trimita la CEDO observatiile sale, adica propria aparare.Amintim ca Laura Codruta Kovesi sustine in plangerea adresata CEDO ca procedura de revocare a incalcat drepturile omului pentru ca nu a avut calitatea de parte in conflictul solutionat de instanta constitutionala, nu a fost citata in fata Curtii Constitutionale si nu a avut posibilitatea de a avea cel putin calitatea de intervenienta pentru a exprima un punct de vedere in apararea sa.In plus, deciziile CCR nu pot fi contestate, potrivit legislatiei din Romania."Am formulat in luna decembrie 2018 o plangere, in nume personal, la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in care am aratat ca au fost incalcate mai multe drepturi prevazute in Conventia Europeana a Drepturilor Omului in ceea ce priveste revocarea din functia de procuror sef al DNA ca urmare a Deciziei nr.358 din 30 mai 2018 pronuntata de Curtea Constitutionala", a declarat Kovesi.In 30 mai, Curtea Constitutionala a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.CCR a stabilit ca, pentru solutionarea acestui conflict, presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA.