Dosarul de coruptie in care sunt implicati membrii familiei Cosma ar putea ramane astazi in pronuntare

Inalta Curte ar trebui sa-l mai audizeze pe Mircea Cosma, in faza de apel a procesului, dar politicianul a lipsit de la mai multe termene. Acuzatiile din acest caz sunt in legatura cu atribuirea unor contracte . Vlad Cosma a facut in ultima perioada mai multe dezvaluiri despre procurorii DNA Prahova care au instrumentat acest dosar. El anunta saptamana trecuta ca nu este in tara.In replica, procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi , a declarat, saptamana aceasta ca, dupa condamnarea in prima instanta , membrii familiei Cosma vizati de ancheta au incercat sa obtina un act care sa-i ajute la reducerea pedepsei. Kovesi a precizat ca Vlad Cosma a facut mai multe denunturi. "Vlad Cosma a facut mai multe denunturi la DNA . A venit din proprie intiativa si a facut denunturi. Nu a fost cautat de procurori. Nu pot sa va confirma in cate dosare a primit identitate protejata. Intr un dosar, cel discutat in ultimele zile, a avut calitate de martor protejat. Cosma Vlad a avut calitatea de martor in 12 dosare ale DNA. A fost trimis in judecata in dosare ale DNA. Acesta este motivul pentru care se prezenta la DNA Ploiesti. Dupa pronuntarea sentintei de condamnare, care nu e definitiva, membri acestei familii, acesti inculpati condamnati in prima instanta, au inceput diverse demersuri pentru a obtine un act care sa-i ajute sa obtina o pedeapsa mai mica", a declarat Laura Codruta Kovesi.Deputatul Vlad Cosma a fost condamnat, in noiembrie 2016, la cinci ani de inchisoare, tatal acestuia, Mircea Cosma (fost presedinte CJ Prahova), la opt ani, iar omul de afaceri Razvan Alexe a primit o condamnare de 2,6 ani.Alaturi de cei trei a fost condamnat la sase ani de inchisoare si Daniel Alixandrescu, fost director executiv al Directiei Patrimoniu din cadrul Consiliului Judetean Prahova.Cei patru au fost trimisi in judecata de DNA in luna aprilie a anului 2014. Vlad Cosma este acuzat de trafic de influenta, Razvan Alexe este cercetat pentru trafic de influenta si dare de mita, iar Mircea Cosma si Daniel Alixandrescu sunt judecati pentru luare de mita si abuz in serviciu."In perioada 2012 - 2013, inculpatii Alexe Razvan si Cosma Vlad Alexandru au pretins si primit de la trei reprezentanti ai unor societati comerciale, denuntatori in cauza, suma totala de 4.410.149,97 lei, disimulata in contravaloarea unor lucrari subcontractate fictiv de aceste societati catre doua firme controlate in fapt de inculpatul Alexe Razvan.Sumele de bani au fost pretinse si primite de cei doi in schimbul interventiei la persoane cu putere de decizie din cadrul Consiliului Judetean Prahova si anume la inculpatii Cosma Mircea, presedintele autoritatii publice judetene si Alixandrescu Daniel Adrian, director executiv al Directiei Patrimoniu (avand in subordine Serviciul Achizitii Publice si Contracte, precum si Serviciul Urmarire Lucrari Publice), astfel incat cele trei societati sa obtina de la Consiliul Judetean Prahova trei lucrari de modernizare/intretinere a drumurilor, dar si pentru a deconta cu prioritate lucrari deja efectuate", anuntau procurorii.Cele trei lucrari se refera la obiectivele urmatoare: "Modernizare DJ 101 I Buda Nedelea, judetul Prahova", "Lucrari si servicii privind intretinerea curenta a drumurilor publice - plombe" si "Intretinerea curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna 2012 - 2013".