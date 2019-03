Doua victorii intr-o singura zi pentru Kovesi la Inalta Curte in fata Inspectiei Judiciare

Ziare.

Completul de 5 judecatori a fost format din: Virginia Filipescu, Bianca Tandarescu, Beatrice Nestor, Valentina Vrabie si Daniel Severin. Decizia a fost luata in unanimitate."Minuta deciziei civile 78: Respinge recursul declarat de Inspectia Judiciara impotriva Hotararii nr. 7 P din 25 iulie 2018, pronuntata de Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM in dosarul 7/P/2018, ca nefondat. Definitiva."Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins, pe 25 iulie 2018, actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara impotriva lui Kovesi, dar Inspectia Judiciara a contestat decizia la Inalta Curte.Iata pledoaria lui Kovesi de la ICCJ de azi: "M-am inscris intr-o procedura internationala ca sa arat profesionalismul procurorilor romani" Mai devreme azi, un alt complet de 5 de la ICCJ a respins cererea IJ de a o sanctiona pe Laura Codruta Kovesi , pentru ca si-a trimis consiliera, care era judecator, sa faca un control la doua structuri teritoriale ale DNA.Victoriile Laurei Codruta Kovesi in instanta vin intr-un moment in care Parlamentul European si Consiliul UE negociza numirea in functia de procuror-sef al Parchetului European, la care candideaza si Kovesi.Fosta sefa a DNA este sustinuta de Parlamentul European. Urmatoarea runda de negocieri urmeaza sa aiba loc in aceasta saptamana, pe 27 martie.