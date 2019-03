Emerging Europe: Kovesi, busola morala a Romaniei. Daca va ajunge presedinte, va fi cel mai mare cosmar al PSD

Kovesi presedinte este cel mai mare cosmar al PSD

Pe 7 martie, la audierea in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, care a durat mai bine de cinci ore, Kovesi a fost informata ca este e suspecta intr-un alt dosar , fiind acuzata ca ar fi coordonat un grup infractional organizat cu procurorii in DNA.Mai exact, scrie sursa citata, procurorii din cadrul controversatei Sectii speciale pentru investigarea magistratilor sustin ca Laura Codruta Kovesi a fost complice "la represiune nedreapta" in timp ce investiga presupuse cazuri de coruptie.In aceeasi zi, Parlamentul European si-a aratat in mod oficial sustinerea pentru Laura Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european. "Avem nevoie de mai multe femei exemplare ca ea, in functii de conducere", a declarat presedintele PE, Antonio Tajani Laura Codruta Kovesi nu crede insa ca data aleasa pentru a fi audiata a reprezentat o coincidenta, precizeaza autorul articolului. "M-au convocat pe 7 martie stiind ca exact in acea zi Parlamentul European va vota candidatura mea", a spus ea.Si tot in aceeasi zi aglomerata, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a trimis o scrisoare catre Financial Times in care sustinea ca Laura Codruta Kovesi nu este potrivita pentru functia de procuror-sef european."Din toate dovezile pe care le-am vazut - de la judecatori, procurori si alte surse credibile - doamna Kovesi nu ar trebui sa fie numita in aceasta pozitie extrem de importanta", a scris Toader."Nu a fost demisa anul trecut pentru ca institutia pe care o conducea, DNA, viza politicieni corupti. Ea a fost demisa pentru ca DNA incalca legea. Curtea Constitutionala a spus acest lucru. Strategia de investigare a doamnei Kovesi se baza pe constrangere", a continuat el."Dupa plecarea lui Kovesi de la DNA, am descoperit ca, pe parcursul unei perioade de patru ani, in timp ce aceasta era in functie, s-au inceput investigatii impotriva a 3.420 de judecatori si procurori - peste jumatate din magistratura. Aceste investigatii au ramas deschise si nu au fost niciodata judecate", a mai spus Toader.Ziua urmatoare, DNA a trimis si ea o scrisoare la Financial Times, aratand ca statisticile lui Tudorel Toader sunt false De altfel, Financial Times a sustinut public ca Laura Codruta Kovesi este potrivita pentru functia de procuror-sef european . In 28 februarie a publicat un editorial in care scria ca este persoana potrivita pentru acest post."Majoritatea guvernelor UE, sustinute de principalele partide politice ale Parlamentului European, vorbesc adesea despre apararea independentei judiciare si a statului de drept. Acum este timpul sa isi transforme cuvintele in fapte. UE se afla in proces de numire a procurorului sef european. Ar trebui sa aleaga persoana cea mai calificata pentru aceasta activitate. Aceasta este Laura Codruta Kovesi, un procuror curajos din Romania", a scris FT, precizeaza Emerging Europe.O femeie curoajoasa si distinsa, Laura Codruta Kovesi s-a aflat in ultima perioada intr-o campanie de hartuire. Noile acuzatii aduse impotriva ei dezvaluie "o disperare de a ma opri din tot ceea ce fac", spune Kovesi., sustine autorul articolului. Sustinuta de majoritatea puterilor UE, Kovesi se afla in carti pentru a obtine postul de procuror-sef european, al carui mandat va include si investigarea delapidarii cu fonduri UE.Desigur, numirea lui Kovesi, va fi vazuta de multi sustinatori ai sari ca o victorie iportanta in lupta impotriva coruptiei iar Romania va creste. Ar putea avea si un impact, chiar daca mic, asupra alegerilor europarlamentare din luna mai.Doua partide care se lupta cu coruptia, Uniunea Salvati Romania (USR) si PLUS, care candideaza pe liste comune, vin in sprijinul celor care nu voiau sa mearga la urne, subiniaza Emerging Europe.Si, totusi,Cu toate ca Laura Codruta Kovesi a declarat intr-un interviu, vara trecuta, ca u vrea sa intre in politica, de atunci lucrurile s-au mai schimbat. In plus, pentru a deveni presedinte, ea nu trebuie sa intre in politica.In ceea ce priveste situatia actuala, Klaua Iohannis ar putea castiga un nou mandat, chiar cu o majoritate confortabila, avand in vedere ca nu a aparut pana acum niciun contracandidat serios. Dar daca Kovesi ar candida, lucrurile s-ar schimba.Autorul articolului se intreaba, totusi, de ce Guvernul Romaniei este atat de disperat ca Laura Kovesi sa nu primeasca functia de procuror-sef european. Si, tot el da raspunsul: Guvernul roman nu este de acord cu ceea ce reprezinta Kovesi, ceea ce scriitorul Mircea Cartarescu a numit "o Romanie mai buna".Romania este o tara care nu are persoane care sa poata servi drept busola morala. Personalitati de frunte in societatea romaneasca, fie politicieni, oamei de afaceri, medici, sau chiar jurnalisti, sunt vazuti - unii dintre ei in mod nedrept - ca si corupti.Romanii au nevoie de un erou cinstit, muncitor, competent si, daca este posibil, placut. Iar Kovesi se potriveste cu toate aceste patru calitati.Autorul articolului subliniaza ca a cunoscut-o pe Laura Codruta Kovesi, atat in mediul social, cat si in cel professional, si spune ca este pertinenta, corecta, directa, amuzana si fermecatoare.Exista o prapastie, mai afirma el, intre cei care ar prefera o Romanie mai buna, mai progresiva, moderna si onesta - Romania aparent reprezentata de Kovesi - si cei care prefera - adesea din motive de castig personal - sa readuca tara la vremuri intunecate.Laura Codruta Kovesi, in calitate de sef al DNA, a facut ca lupta Romaniei impotriva coruptiei sa fie un subiect de importanta nationala si a vazut ca coruptia reprezinta cea mai mare amenintare la adresa tarii.