Gadea si Antena 3 au pierdut procesul cu Kovesi: Trebuie sa-i plateasca daune de 300.000 de lei

"Vom merge in instantele superioare"

Ce a decis instanta de fond

Pe rolul instantelor de trei ani

Decizia Tribunalului: daune de 250.000 de lei

Banii reprezinta "prejudiciul cauzat prin incalcarea drepturilor la onoare, demnitate, reputatie, imagine si viata privata."Decizia de azi poate fi atacata cu recurs in 30 de zile de la comunicare.In plus, instanta i-a obligat pe Antena 3 SA si pe realizatorul TV, Mihai Gadea, "sa formuleze scuze publice reclamantei-parate".Astfel, Curtea a decis ca Antena 3 si Mihai Gadea sa redea, in mod public si in integralitate, dispozitivul prezentei hotarari in termen de maxim cinci zile de la data ramanerii definitive a acesteia, dupa cum urmeaza:- Antena 3 SA in cadrul fiecarui buletin informativ al zilei, pe parcursul a trei zile consecutive, precum si pe platforma online a acesteia;- Mihai Gadea in cadrul emisiunii realizate de acesta -"Sinteza Zilei".Pe de alta parte, Curtea de Apel Ploiesti a decis ca jurnalistii Radu Tudor si Razvan Savaliuc sa nu-i plateasca Laurei Codruta Kovesi daune morale in acest caz. Initial, Tribunalul Bucuresti hotarase ca acestia sa fie solidari la plata, impreuna cu restul colegilor."Planul lui Kovesi de intimidare a reusit", a titrat postul Antena 3 cand a dat stirea cu acest proces. Prin telefon a intrat directorul postului, Mihai Gadea, care a explicat ca o sa conteste decizia."Sunt complet socat. Modul in care au cerut dosarul cei de la DNA la ultimul termen al instantei civile, probabil aici este cheia. Totul este limpede. Dupa ce v-am luat sediile, va luam apartamentele. Cine are 300.000 de lei? Acest proces este o batalie pentru libertatea de exprimare. Vom merge in instantele superioare.Ce mesaj se da astazi jurnalistilor din Romania? Cine nu este in unitatile militare, cei care ridica intrebari, nu era nimic denigrator, nimic ofensator, era o simpla intrebare. Este un mesaj de forta, o intimidare. Sa nu se bazeze ca vom fi intimidati. Stim un singur lucru, daca exista dreptul la libera exprimare vom face tot ceea ce putem ca sa aparam acest drept", a spus Mihai Gadea.Instanta de fond, Tribunalul Bucuresti, a decis in 2015 ca sefa DNA sa primeasca 250.000 de lei drept daune morale, in dosarul in care a cerut despagubiri de un milion de lei, pentru acuzatiile de musamalizare a anchetei in dosarul lui Mircea Basescu care i-au fost aduse pe postul TV.In urma cu cinci zile, in 15 martie, instanta a respins o cerere de recuzare depusa de unul dintre parati, dar si o cerere de abtinere formulata de una dintre judecatoarele care fac parte din completul de judecata.Procesul este pe rolul instantelor din 2015 si a avut parte de doua stramutari. Curtea de Apel Ploiesti - a treia Curte de Apel dupa cea din Bucuresti si cea din Pitesti pe rolul careia a ajuns procesul dintre Laura Codruta Kovesi si Antena 3 - trebuie sa ia o decizie in acest dosar, in conditiile in care in luna ianuarie a acestui an Laura Codruta Kovesi a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o plangere privind tergivesarea procesului, plangere care a fost admisa.Dosarul a ramas in pronuntare pe 6 martie. Totusi, jurnalistii si postul Antena 3 au deschis alte 3 procese la Inalta Curte de Casatie si Justitie, legate de acest caz.postul Antena 3 a ridicat o exceptie de neconstitutionalitate. Primul termen de judecata: 20 martie;jurnalistii au depus o cerere de stramutare si vor ca procesul sa fie judecat la alta instanta. Primul termen de judecata: 23 martie;jurnalistii au depus o cerere de suspendare a procesului. Primul termen de judecata: 23 martie.In 16 octombrie 2015, Tribunalul Bucuresti a decis ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa primeasca 250.000 de lei daune morale, in dosarul in care a dat in judecata Antena 3, cerand despagubiri de un milion de lei, pentru acuzatiile de musamalizare a anchetei in dosarul lui Mircea Basescu care i-au fost aduse pe post.Tribunalul Bucuresti a admis in parte actiunea Laurei Codruta Kovesi si a obligat in solidar Antena 3 si pe Mihai Gadea, Mugur Ciuvica, Bianca Nae, Radu Tudor si Razvan Savaliuc sa-i plateasca procurorului-sef al DNA 250.000 de lei.Decizia de atunci a fost atacata cu apel, acesta judecandu-se initial la Curtea de Apel Bucuresti. Ulterior, dosarul a fost stramutat, la cerera paratilor, de la Bucuresti la Curtea de Apel Pitesti, iar de acolo la Curtea de Apel Ploiesti.