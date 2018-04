Inspectia Judicara a inceput o noua actiune disciplinara impotriva lui Kovesi

Ziare.

Inspectorii judiciari spun ca Kovesi a savarsit o serie de abateri disciplinare referitoare la controalele tematice, dupa ce si-ar fi desemnat consilierul judecator sa faca verificari la doua servicii teritoriale." (...) A incalcat cu stiinta dispozitiile art.7 alin. (3) din Ordinul nr. 5/12.01.2016 al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care se refera la competenta de a dispune si a efectua controlul tematic, (...) prin desemnarea consilierului procurorului sef al DNA, judecator detasat, aflat intr-o vadita stare de incompatibilitate pentru efectuarea controlului tematic la doua servicii teritoriale", arata Inspectia Judiciara.Inspectorii mai spun ca, prin acest fapt, sefa DNA si-a incalcat atributiile.De asemenea, arata Inspectia Judiciara, prin incalcarea regulamentului si desemnarea unui magistrat aflat in incompatibilitate, s-a adus atingere principiilor legalitatii, impartialitatii si regulilor fundamentale si prestigiului si credibilitatii actului de justitie in infaptuirea caruia a fost implicata Directia Nationala Anticoruptie.Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la modul in care va raspunde Kovesi.Aceasta este cea de a doua actiune disciplinara declansata de Inspectia Judiciara impotriva sefei DNA.Inspectia Judiciara a inceput in 12 ianuarie o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA.Procurorului sef al DNA i se imputa, intre altele, manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu.O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru "nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand judecatorul sau procurorul stie ca exista una din cauzele prevazute de lege pentru abtinerea sa, constand in aceea ca a efectuat acte de urmarire penala fara a formula declaratie de abtinere, desi se afla, in mod vadit, in situatia de incompatibilitate prevazuta de art. 64 alin.1 lit. f, cu referire la art. 65 alin.1 si art. 66 Cod procedura penala".Citeste si Analiza GRECO pe activitatea ministrului Toader: Prezentarea in PowerPoint a reformei Justitiei si lunga conferinta pentru revocarea lui Kovesi