Inspectia Judiciara a demarat o noua cercetare disciplinara pe numele Laurei Codruta Kovesi

Inspectia Judiciara s-a autosesizat si a inceput o noua cercetare disciplinara pe numele fostului procuror-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa ce a fost emis de catre Directie, in 12 februarie 2018 un comunicat de presa in cadrul caruia ar fi fost divulgate date din dosare aflate in curs de solutionare, au confirmat reprezentantii Inspectiei.Este vorba despre comunicatul de presa pe care DNA l-a transmis presei, pentru a raspunde acuzatiilor lansate de Vlad Cosma la Antena3, cand acesta a prezentat inregistrari cu discutia cu fostul sef DNA Ploiesti, Lucian Onea.Pentru a clarifica situatia, DNA a prezentat transcrierile discutiilor intre Mircea Cosma, tatal lui Vlad Cosma si un ofiter de politie de la Ploiesti, dar si discutii cu apropiati ai acestora.Pe de alta parte, Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea pronunta miercuri o decizie in cazul actiunii disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara impotriva lui Kovesi , in urma refuzului acesteia de a se prezenta la Comisia parlamentara de ancheta pe tema alegerilor prezidentiale din 2009.