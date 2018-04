Inspectia Judiciara incepe azi un control dispus de CSM la DNA

Ziare.

Controlul a fost dispus de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotararea nr. 686 din 31 octombrie 2017.Raportul de control va fi transmis la CSM pana la 25 mai, anunta Inspectia Judiciara intr-un comunicat remis luniPotrivit documentului,in urma precedentului control s-au dispus o serie de masuri, cum ar fi:- emiterea planului de ancheta, in special in cauzele complexe, in conformitate cu prevederile art. 82 lit. d) din Regulamentul de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie;- in cazurile in care se dispune delegarea ofiterilor de politie pentru efectuarea actelor de urmarire penala, acestea vor fi indicate in ordonanta in mod concret, urmand a se stabili si termen pentru efectuarea acestora; exercitarea corespunzatoare de catre procuror a controlului privind respectarea termenelor stabilite in dosarele in care s-a dispus delegarea;- verificarea eficienta, prin controlul operativ curent, exercitat de catre procurorul sef sectie si adjunctul acestuia, a modului in care procurorii cu functii de executie duc la indeplinire cele propuse mai sus, precum si criteriile acestora de prioritizare a activitatilor desfasurate;- verificarea masurilor luate de procurori in vederea solutionarii cu prioritate a cauzelor mai vechi de un an de la data primei sesizari.In ceea ce priveste cauzele repartizate spre solutionare procurorului Mihaiela Moraru Iorga , Inspectia Judiciara precizeaza ca, din cauza refuzului constant de a fi prezentate spre verificare, nu s-a putut efectua controlul ritmicitatii administrarii probelor in aceste cauze.In ceea ce priveste dosarele repartizate spre solutionare procurorului Doru Florin Tulus, si acesta revocat din functie, deoarece procurorii carora le-au fost repartizate dosarele nu au avut timpul necesar de a le studia, verificarea cauzelor s-a facut doar pe fise transmise inspectorilor judiciari, ceea ce nu constituie o verificare reala in cadrul unui control managerial.