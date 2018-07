Iohannis si Kovesi participa la receptia de Ziua Frantei. Dragnea si Dancila lipsesc iarasi

Ziare.

Asa cum nu a participat nici la receptia organizata de ziua SUA, Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, nu este prezent nici la evenimentul care marcheaza ziua nationala a Frantei. Nici prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, nu a onorat invitatia.In discursul rostit cu acest prilej, amabasadoarea Frantei la Bucuresti a vorbit despre valorile europene comun impartasite, fiind mentionat si statul de drept.Franta incurajeaza toate eforturile ce vizeaza pastrarea si apararea acestor valori, "printre care statul de drept si independenta justitiei ocupa un loc central", a spus Michele Ramis."Vedem in Romania un partener de prim plan pentru a duce mai departe acest proiect. Salut spiritul european al poporului roman, deoarece a stiut sa reziste nationalismului si euroscepticismului care, din pacate, se dezvolta pe continent", a adaugat ambasadoarea Frantei.Presedintia Romana a Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru 2019, va avea de condus dezbateri importante - negocierea cadrului financiar multianual, finalizarea negocierii privitoare la iesirea Regatului Unit, chiar inainte de alegerile europarlamentare, a amintit aceasta.La eveniment mai participa procurorul general, Augustin Lazar, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, fostul premier Adrian Nastase, liderul PNL, Ludovic Orban, dar si fostul ministru de Externe Mircea Geoana. De asemenea, sunt prezenti si mai multi ambasadori, printre care cel al Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm.La Paris, pe Champs-Elysees au defilat politisti, pompieri si militari, iar in tribuna oficiala alaturi de presedintele Macron au stat prim-ministrul din Singapore, Lee Hsien Loong, si seful diplomatiei japoneze, Taro Kono.Prim-ministrul japonez Shinzo Abe nu a putut onora invitatia din cauza problemelor cu care Arhipelagul nipon se confrunta in urma inundatiilor.Anul trecut, invitatul lui Emmanuel Macron a fost Donald Trump.