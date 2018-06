Kovesi a notificat Antena3 sa-i plateasca daunele stabilite de instanta. Gadea a facut show: Nefertiti, foame de bani!

Cine a fost Nefertiti

Realizatorul TV a prezentat o notificare trimisa de un avocat din Baroul Sibiu, in numele Laurei Codruta Kovesi."In numele si din imputernicierea lui Kovesi Laura Codruta, fie-i numele laudat! Aleluia, amin! Slujirea, in persoana, asta este o adaugare de la mine in semn de respect, in calitate de creditor al obligatiei de plata ce va revine, intelegem sa va transmitem urmatoarea notificare prin care va solicitam ca, in termen de 15 zile calendaristice de la primirea prezentei, sa achitati suma de 300.000 de lei, cu titlu de daune morale catre doamna Kovesi, pentru prejudiciul cauzat prin incalcarea dreptului la onoare, demnitate, reputatie, imagine si viata privata, astfel cum a fost stabilit in mod legal si executoriu de catre Curtea de Apel Ploiesti", a citit notificarea Mihai Gadea.Anuntul realizatorului TV a fost insotit de burtiere pe ecran ca: "Nefertiti, tun financiar inainte de plecare", sau "Nefertiti, foame de bani". Gadea a facut mai multe comentarii: "Vrea morman", "vrea sa na ia banii", sau "eu vin pregatit, imi vand sacoul".La randul sau, Mugur Ciuvica, presedintele Grupului de Investigatii Politice, a sustinut ca Kovesi este un procuror submediocru, deoarece, decizia chiar daca este executorie, a fost contestata la Inalta Curte."Poate are nevoie de bani si pleaca in Costa Rica, cu partenera ei, Udrea. 300.000 de lei inseamna vreo 70.000 de euro, se descurca un an-doi. Eu nu am primit notificare", a aratat Ciuvica.Nefertiti este o regina a Egiptului din Dinastia a 18-a, "Marea sotie" a faraonului Amenhotep al IV-lea, zis si Akhenaten. Ea a domnit aproximativ intre 1379-1361 i.Hr.. Ea a fost si soacra si, se pare, si mama vitrega a faraonului Tutankhamon.Titlurile reginei Nefertiti erau numeroase, de exemplu, la Karnak sunt inscriptii in care este denumita "Mostenitoarea, cea mare in gratii, cea plina de farmec, marea aducatoare de fericire, doamna gingasiei, foarte iubita, care linisteste inima regelui in casa sa, in toate dulce vorbitoare, Stapana Egiptului de Sus si de Jos, Marea Sotie a regelui, care o iubeste, Doamna celor doua tari, Nefertiti".In momentul in care Kovesi a deschis procesul impotriva Antena3, sefa DNA a promis ca va folosi banii "in scopuri umanitare si caritabile"."Orice persoana care va face afirmatii mincinoase sau defaimatoare sa-si asume responsabilitatea si sa suporte consecintele legale. Daca voi castiga procesul, voi folosi banii in scopuri caritabile. Suma ceruta reprezinta, de fapt, o sanctiune pentru cei care fac afirmatii mincinoase si denigratoare pe care este normal sa o suporte orice persoana, cand nu isi verifica infirmatiile", spunea Kovesi, in iunie 2014.In 20 martie 2018, Curtea de Apel Ploiesti a decis ca sefa DNA , Codruta Kovesi, sa primeasca 300.000 de lei daune morale, in dosarul in care a dat in judecata Antena3 si mai multi jurnalisti pentru acuzatiile de musamalizare a anchetei in dosarul lui Mircea Basescu, care i-au fost aduse pe post.Decizia nu e definitiva, dar este executorie.Magistratii au stabilit ca Gadea Mihai-Emanuel, Grigore Bianca, Ciuvica Mugur-Cristian si SC Antena 3 SA, in solidar, sa plateasca suma de 300.000 (trei sute mii) lei cu titlu de daune morale catre Laura Kodruta Kovesi, "pentru prejudiciul cauzat prin incalcarea drepturilor la onoare, demnitate, reputatie, imagine si viata privata"."Obliga pe paratii SC Antena 3 SA si Gadea Mihai-Emanuel sa formuleze scuze publice reclamantei-parate, precum si sa redea, in mod public si in integralitate, dispozitivul prezentei hotarari in termen de maxim cinci zile de la data ramanerii definitive a acesteia", se mai arata in sentinta.Totodata, magistratii au respins cererea de amendare cu 1.000 lei a procurorului-sef al DNA "pentru exercitarea cu rea credinta a apelului".De asemenea, Gadea Mihai-Emanuel, Grigore Bianca, Ciuvica Mugur-Cristian si SC Antena 3 SA, in solidar, trebuie sa plateasca 3.650 lei cheltuieli de judecata catre Kovesi, reprezentand taxa judiciara de timbru si onorariu aparator ales in apel.I.S.