Kovesi a vorbit la ONU despre atacurile asupra justitiei din Romania: Cea mai mare provocare e acum pastrarea independentei

Doar o justitie independenta poate face ca legea sa fie egala pentru toti

Legi schimbate, fake news si atacuri publice

Kovesi a luat cuvantul in cadrul dezbaterii la nivel inalt ce marcheaza aniversarea a 15 ani de la adoptarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva Coruptiei (U.N.C.A.C.), cunoscuta si drept Conventia de la Merida.Ea a prezentat realizarile DNA din ultimii ani, punandu-le si pe seama implementarii in sistemul judiciar romanesc a recomandarilor ONU."In ultimii 5 ani, DNA a trimis in judecata peste 68 demnitari/oficiali de rang inalt: 14 ministri si fosti ministri si 53 de membrii ai Parlamentului. Dintre acestia, au fost deja condamnati definitiv 27 de demnitari. In aceeasi perioada, DNA a dispus masuri asiguratorii de peste 2,3 miliarde dolari.Cum s-au obtinut aceste rezultate? Din punctul meu de vedere, 3 recomandari importante ale conventiei au dus la aceasta schimbare radicala: o legislatie penala eficienta, infiintarea unei structuri de parchet specializate si un sistem de justitie integru si independent.Legislatia anticoruptie din Romania s-a modernizat in sensul reglementarilor conventiei. Au fost implementate in legislatia romana toate prevederile obligatorii ale conventiei privind incriminarea faptelor de coruptie si cea mai mare parte a celor optionale. A fost infiintat DNA si s-a stabilit o competenta legala de a investiga fapte de coruptie la nivel inalt. Procurorii anticoruptie sunt independenti in activitatea lor, iar independenta este dublata de responsabilitate", si-a inceput Kovesi discursul la ONU.Ea a punctat ca "cea mai importanta premisa a combaterii eficiente a coruptiei la nivel inalt" este asigurarea integritatii si independentei sistemului de justitie."Doar un sistem de justitie profesionist, independent si integru poate lupta eficient impotriva coruptiei. Independenta justitiei nu este un privilegiu pentru procurori sau judecatori. Este un principiu fundamental intr-o societate democratica. Doar o justitie independenta poate asigura o judecata corecta. Doar o justitie independenta poate face ca legea sa fie egala pentru toti", a spus sefa DNA.Kovesi a povestit ca, daca societatea a privit cu speranta rezultatele luptei anticoruptie, au fost si sunt si atacuri directe."Investigatiile noastre efectuate au fost primite cu speranta si incredere de societate. Dar in egala masura rezultatele noastre au determinat o contrareactie. Au existat incercari repetate de a modifica legislatia anticoruptie pentru a limita instrumentele legislative folosite de procurorii anticoruptie sau dezincriminarea unor fapte. Au fost situatii in care s-a refuzat ridicarea imunitatii politicienilor acuzati de infractiuni de coruptie.Pe langa aceste incercari, intregul sistem de justitie s-a confruntat cude natura sa slabeasca increderea in justitie.si stabilitatea legislativa acestea fiind vitale pentru ca procurorii anticoruptie sa fie eficienti", a spus sefa DNA.In incheiere, Kovesi a spus ca recomandarile Conventiei ONU raman actuale si importante."Chiar daca provenim din sisteme juridice diferite, problemele noastre vizand independenta si eficienta in combaterea coruptiei sunt aceleasi. Cred ca trebuie sa reflectam impreuna asupra modului in care sunt respectate recomandarile de statele semnatare ale Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei", a conchis Kovesi.Interventia sefei DNA vine pe fondul unor proteste ample in randul magistratilor, care cer Guvernului si Parlamentului sa opreasca asaltul asupra justitiei.