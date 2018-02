Kovesi, acuzata de Mihaiela Iorga ca a cerut urgentarea dosarului unui fost ministru: Nu a existat nicio discutie

Ziare.

"Trebuia desemnat premierul Romaniei si era vehiculat numele unui fost ministru. Exista in lucru la mine un dosar cu acest ministru. Am fost chemata si intrebata daca am putea sa iesim cat mai repede cu dosarul. Explicatia a fost de genul ca 'daca acest domn va ajunge premier, doamna Dana Girbovan (presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, n.red.) va fi ministru al Justitiei, ceea ce ar insemna un dezastru pentru noi'", a spus Iorga, la Antena3, refuzand sa dea nume sau alte detalii sub pretextul ca ar fi apoi acuzata ca a stricat o ancheta Iorga sustine ca ca i-ar fi raspuns lui Kovesi ca nu poate face asta pentru ca nu are suficiente probe si continuarea cercetarii ar fi implicat o cerere catre Parlament.Solicitata sa raspunda acestor acuzatii , sefa DNA a negat pentruca a avut vreodata astfel de discutii cu Iorga sau orice alt procuror.", a declarat Kovesi.Totodata, Iorga a sustinut si ca sefa DNA ar fi interferat permanent cu mersul anchetei in dosarul Microsoft si ca ar fi cerut rechizitorii fara probe consistente.Despre aceste acuzatii, Kovesi a spus: "Nu am facut niciodata presiuni sau acte de imixtiune in activitatea vreunui procuror".Intrebata si daca a facut presiuni asupra Mihaielei Iorga, asa cum aceasta a sustinut la Antena 3, pentru a dispune unele masuri preventive, Laura Codruta Kovesi a raspuns scurt: "Nu comentez afirmatiile nereale ale inculpatilor".Mihaiela Iorga Moraru a fost trimisa in urma cu 3 zile in judecata de catre DNA pentru acuzatia de favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata.