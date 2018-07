Kovesi afla decizia CSM dupa refuzul de a merge la comisia de ancheta pentru alegerile din 2009

Ziare.

CSM a amanat de patru ori pronuntarea unei hotarari in acest caz. Ultima amanare in acest caz a fost dispusa in 11 iulie , cand a fost fixat un nou termen pentru 25 iulie.In acest caz, actiunea disciplinara impotriva Laurei Codruta Kovesi a fost declansata in 18 aprilie de catre Inspectia Judiciara, care ii imputa ca a refuzat de mai multe ori sa se prezinte la audierile comisiei parlamentare.Inspectorii spun ca prin neprezentarea la comisie si prin necomunicarea informatiilor solicitate, Kovesi a afectat onoarea profesionala si prestigiul functiei de magistrat.In 11 iulie, Inspectia Judiciara a declansat o noua cercetare disciplinara fata de Kovesi , dupa ce in conferinta de presa pe care a sustinut-o in luna februarie la sediul DNA a citit pasaje din stenograme dintr-un dosar aflat in curs.Aceasta este a patra cercetare disciplinara inceputa de IJ fata de Laura Codruta Kovesi.