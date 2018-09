Kovesi, al patrulea dosar facut de Inspectia Judiciara: Ar fi publicat probe dintr-un dosar

Ziare.

"Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de doamna Laura Codruta Kovesi, la data faptei procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie ("DNA"), pentru nerespectarea (...) confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter, precum si a informatiilor de aceeasi natura de care a luat cunostinta in exercitarea functiei, cu exceptia celor de interes public, in conditiile legii, abatere disciplinara prevazuta de art. 99 lit. j) din Legea nr. 303/2004.Inspectorii judiciari au retinut ca procurorul a inserat in comunicatul de presa nr. 126/VIII/3/2018 pasaje din inregistrarile discutiilor purtate la sediul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti, despre care a luat cunostinta in exercitarea functiei si care constituiau probe intr-un dosar inregistrat la Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie", precizeaza Inspectia Judiciara, printr-un comunicat de presa.Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la raspunderea Laurei Codruta Kovesi.Este vorba despre comunicatul pe care DNA l-a transmis presei, in luna ebruarie, pentru a raspunde acuzatiilor lansate de Vlad Cosma la Antena3 , cand acesta a prezentat inregistrari cu discutia cu fostul sef DNA Ploiesti, Lucian Onea.Pentru a clarifica situatia, DNA a prezentat transcrierile discutiilor cu apropiati ai familiei Cosma.