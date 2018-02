Kovesi: Asistam la un festival disperat al inculpatilor. Miza e ingenuncherea statului si umilirea cetatenilor. Nu imi dau demisia

LIVE TEXT

Procurorii DNA nu falsifica probe

Nu cred ca acest atac este intamplator. Asistam la un festival disperat al inculpatilor. Un festival in care inculpati condamnati, trimisi in judecata, spun neadevaruri.

Justitia e sub un asalt de peste un an de zile

Intrebari

nu am niciun motiv sa-mi dau demisia

Kovesi a spus transant ca, de un an, nu doar DNA, ci intreaga Justitie este sub asalt si ca in spatiul public "asistam la un festival disperat al inculpatilor", care seara de seara, la diverse posturi de televiziune, lanseaza "neadevaruri". Kovesi le-a transmis romanilor ca miza acestui asalt este "ingenuncherea statului si umilirea cetatenilor".Sefa DNA a dat asigurari ca institutia pe care o conduce nu falsifica probe, a explicat procedural care sunt mecanismele care verifica autenticitatea probelor administrate in dosare si a admis ca, desi se poate intampla sa existe si cazuri in care procurorii ajung sa fie la randul lor inculpati, mereu sunt luate masurile adecvate.Cat despre o plecare din functie, Kovesi a spus ca nu are niciun motiv sa-si dea demisia. Mai mult, ea a anuntat ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader , si ca acesta nu i-a cerut niciun fel de explicatii cu privire la toate aceste informatii din spatiul public.- Buna seara tuturor!- Am sa incep prin a face cateva precizari referitoare la informatiile din spatiul public din ultimele zile dupa care am sa va raspund la cateva intrebari.- Am cerut colegilor de la DNA Ploiesti un raport cu privire la aspectele care au fost sesizate ca presupus a fi nelegale.- La DNA Ploiesti au fost inregistrate mai multe cauze care il privesc pe Cosma Vlad.- Intr-un dosar al DNA Ploiesti. Aceasta cauza a fost inregistrata pe rolul ICCJ si cei doi inculpati au fost condamnati . In prezent- In aceasta cauza cererile si exceptiile, inclusiv cele cu privire la legalitatea administrarii probelor, au fost respinse. Cererile inculpatilor Cosma au fost respinse.de procurorii DNA Ploiesti.- Procedura de camera preliminara este acea procedura care se deruleaza atunci cand procurorii intocmesc un act de inculpare, faza in care acei inculpati care considera ca procurorii nu au administrat probe sau asa cum suntem acuzati pe nedrept ca am falsificat probe, judecatorii fac verificari. Acesti inculpati au invocat cereri si exceptii care au fost respinse.- Inculpatul Cosma Vlad Alexandru are doua dosare DNA, a fost trimis in judecata in dosare DNA, acesta este motivul pentru care s-a prezentat la DNA Ploiesti.. Evident ca procurorii n-au cedat pentru ca stiu ca au respectat legea in ce au facut., stiind ca nu au falsificat probe.- Duminica au aparut acele situatii descrise inca de vineri de anturajul inculpatilor.in dosarul in care era martor cu identitate protejata.. In toate dosarele noastre judecatorii verifica daca procurorii au respectat legea cand au administrat o proba.- Este in curs o ancheta a IJ. Am fost intrebata ce am facut. O sa va spun, am facut ce prevede legea.- Am declarat la preluarea mandatului toleranta zero la coruptie.- Nu e prima data cand sunt incidente. Procurori din DNA care au incalcat legea au fost trimisi in judecata si au fost condamnati. Am cerut CSM revocarea unor procurori care nu si-au indeplinit atributiile.- La primul semn ca un procuror DNA nu a respectat legea am reactionat. Avem mecanisme interne de autocuratare. Nu toti procurorii din DNA sunt la fel.- Avem rezultate bune: Peste 70 de demnitari au fost trimisi in judecata. DNA a dovedit ca legea e egala pentru toti, aceste lucruri le-au facut procurori profesionisti din DNA.- Tot timpul, impreuna cu colegii, am respectat legea. Nu se falsifica probe in DNA. Cine incalca legea in DNA imediat se iau masurile legale.- Aici nu e vorba de Kovesi sau DNA. DNA nu e un om, e o institutie.- In ziua de azi coruptia nu e ceva grav in opinia unor inculpati, desigur.Dintr-un raport scris in urma inregistrarilor discutiilor de vineri. Inregistrarile au fost facute respectand legea, nu pot sa va confirm sau infirm daca a fost ordonanta a judecatorului.Codul Penal prevede mai multe modalitati in care se poate face o. Putem sa apreciem ce informatii pot fi sau nu publice. Cine considera ca am incalcat legea sa adreseze o sesizare IJ.E un dosar in lucru, procurorul va decide ce probe va folosi. Este raspunderea procurorului de caz.Orice comunicat de presa este responsabilitatea mea.Nu am avut nicio discutie cu procurorul Negulescu si cu Vlad Cosma despre modul, despre schema de ancheta, despre ce trebuie facut intr-un dosar. Aceasta speculatie apare intr-o inregistrare facuta in curtea Parchetului Curtii de Apel Ploiesti la un moment la care nu il cunosteam pe Negulescu, deci nu puteam avea aceasta discutie.Cosma a facut mai multe denunturi din motive evidente, va confirm doar ca a venit din proprie initiativa. Nu pot sa va confirm in cate dosare a primit identitate protejata, dar vreau sa spun cetatenilor ca la unele intrebari nu pot sa raspund pentru ca sunt fapte ce tin de ancheta si nu le pot spune public. Revenind, intr-un dosar, cel care a fost discutat in ultimele zile, Cosma a avut identitate protejata. Potrivit legii, se face asta cand exista indicii ca pot exista repercusiuni asupra martorilor si el primeste un alt nume, care e consemnat prin ordonanta. Deci este o procedura ce se foloseste peste tot in lume, nu e o chestiune inedita. Ridicarea protectiei poate avea loc cand masurile au disparut sau nu mai sunt actuale.In ce priveste cea de-a doua intrebare, nu e vorba de Kovesi si DNA, e vorba de asaltul asupra Justitiei,Nu stiu despre ce raport e vorba, nu am avut nicio discutie cu ministrul Justitiei, singura discutie am avut-o in fata dvs la CSM. Din acel moment, nu am mai avut niciun fel de discutie cu ministrul Justitiei, nu mi s-au cerut niciun fel de date.Poate ca este important de facut o precizare, anul trecut DNA Ploiesti a fost controlat de IJ. ACest raport a fost finalizat anul trecut, nu s-au constatat deficiente, nu s-au facut propuneri de revocare din functii.E un aspect care e verificat de IJ, nu pot sa confirm ca scrisul este cel al lui Sebastian Ghita.Anul trecut exact pe vremea asta v-am raspuns exact la aceste intrebari. Atunci am spus ca e prima si ultima oara cand comentez minciunile inculpatilor. Cred ca e momentul sa-mi rezerv dreptul sa nu intru in dialog cu inculpatii care spun neadevaruri.Sunt situatii cand inculpatii fac denunturi, e dreptul lor. Procurorii verifica acele denunturi, nu luam de bun orice denunt.E o buna incercare de a incerca sa ma faceti sa va spun daca e un astfel de dosar in lucru. V-am vorbit de toate dosarele care sunt pe rolul DNA, in dosare in care a fost audiat ca martor sau ca inculpat.Ma refer la dosarul in care inculpatul Cosma Vlad si inculpatul Cosma Mircea au fost trimisi in judecata.Suspendarea unui procuror din functie se face in cazuri strict prevazute de lege si se face de catre CSM. Nu am acest atribut.Momentan n-am nicio certitudine ca acele inregistrari sunt reale sau nu. Activitatea DNA este publica, rapoartele sunt pe site, sunt publice rezultatele procurorilor.Sigur ca am vorbit la telefon, este normal sa vorbesti la telefon. Dar cand au aparut acele situatii am cerut si explicatii scrise.La intrarea in sediu se face un control ca au fost situatii cand anumiti inculpati au avut asupra lor obiecte, dar haideti sa fim realisti, traim in era informationala. E foarte dificil sa controlezi un om, controlezi sigur sa nu aiba cutite sau astfel de obiecte asupra lui.Faptul ca respectam demnitatea unor oameni si facem un control sumar arata ca nu avem nimic de ascuns.In ce-l priveste pe Ghita, in septembrie am raspuns la aceste intrebari in mod repetat. Aici eu nu i-am raspuns inculpatului Cosma, am iesit sa va spun ca lucram legal, nu falsificam probe, am iesit sa le raspund cetatenilor cinstiti din Romania care se intreaba daca in DNA se falsifica probe sau nu.Lucram legal, nu falsificam probe, cateodata avem procurori care nu respecta legea dar luam masurile legale imediat. Dar cand vedem un festival disperat al inculpatilor care ne ataca, este normal sa iesim sa dam explicatii. Nu putem sta in pasivitate.Atunci cand un procuror a administrat o proba si nu a respectat legea, judecatorii anuleaza acea proba. Tot ce facem in DNA e verificat tot timpul. Suntem controlati tot timpul. Eu asta am iesit astazi sa explic. Daca cineva a crezut ca am iesit sa le raspund inculpatilor, se insala. La anumite neadevaruri spuse in spatiul public am raspuns in mod repetat.Repet, nu am avut nicio discutie, nu mi-a cerut informari, nu mi-a cerut explicatii. Am avut o discutie cu dl Lazar si i-am spus ca am cerut un raport scris. Sunt in functia asta de 4 ani, am un mandat pe care il duc la capat, pana cand nu va exista o decizie de revocare eu imi voi continua activitatea. Dl ministru e cel care trebuie sa raspunda daca face sau nu aceasta revocare. Dar pot sa va spun ca nu mi-a cerut nimeni vreo informare cu privire la aceasta situatie.Singurele explicatii pe care le-am dat in scris au fost catre procurorul genral al Romaniei, pentru ca el conduce DNA prin intermediul procurorului-sef.Personal nu pot sa va dau un raspuns ca sunt aici in calitate de procuror-sef al DNA. Pentru ce suntem criticati, ca ne-am facut treaba. Cine ne ataca? Inculpatii disperati, despre asta vorim, nu despre Kovesi.Nu. Nici cu ministrul Justitiei, nici cu presedintele Romaniei, doar cu procurorii de la Ploiesti si procurorul general.Am raspuns in scris la toate solicitarile comisiei. Azi sunt inca sef al DNA si raspund pentru ceea ce se intampla in DNA.O sa va rog sa imi dati un singur exemplu cand am facut asta.Va respect opinia, dar am prezentat efectele si implicatiile pe care o anumita decizie le-a avut. Am prezentat statistic care sunt efectele unei decizii.Nu am avut niciodata discutii cu Iorga despre niciun ministru care ar putea ajunge premier si nu i-am cerut sa urgenteze niciun dosar cu un premier. Cand am avut discutii i-am cerut sa rezolve dosarele vechi.Chiar nu stiu ce sa va raspund la aceasta intrebare. Nu face obiectul activitatii mele sa verific ce fac ei in timpul liber.Cand au aparut informsatii in spatiul public am luat masuri.Nu am avut niciun conflict cu IJ. La anumite aspecte pe care IJ le-a retinut in raport le-am contestat la CSM. Si noi dorim sa se lamureasca aceasta situatie.Nu am primit nicio soicitare oficiala pana cand am inceput aceasta conferinta de presa. De fiecare data am raspuns institutional, nu prin presa, permiteti-mi sa-i raspund dnei Carmen Dan institutional cand citesc solicitarea.Sunt cunoscuti nu cred ca trebuie sa le fac eu reclama sau publciitate.In toate aceste situatii am sesizat organele judiciare. Sunt si situatii in care DNA nu are niciun fel de atributii, de a verifica controlul judiciar.El a facut conferinta de presa si a spus ca nu poate sa afirme 100% ca e vocea lui, ca nu poate sa precizeze daca este vocea lui cand era in ancheta si audia un anumit martor sau un anumit inculpat.Nu comentez ce spun politicienii si nici situatiile ipotetice.Ne vom continua anchetele profesionist, ne vom sustine cazurile in fata judecatorilor, nu cred ca in vreun moment am lasat impresia ca ne-am intimidat.Nu, am zis inregistrarile din spatiul public, ca nu retin perfect data.Haideti sa lamurim, e o mica confuzie. Niciodata nu am cerut apararea unui procuror, ci a independentei sistemului judiciar. Cand a aparut acea inregistrare i-am cerut un punct de vedere procurorului care a spus ca nu e vocea lui, ca e un colaj, dupa care stiti ce a urmat, si-a dat demisia si a fost exclus. Nu am facut cerere sa il apar pe Negulescu.Acest aspect este cercetat. Cand am vorbit de acest control m-am referit la procurorii care isi desfasoara activitatea la DNA Ploiesti, cu exceptia lui Negulescu, care la acel moment era deja cercetat. IJ a vrut sa vada ce masuri a luat conducerea pentru a preveni faptele lui Negulescu si s-a vazut ca toate masurile legale ce puteau fi luate au fost dispuse.Constatarile IJ sunt ulterioare acestor abateri. Toata lumea a aflat dupa. Ca sef nu poti sa stii ce face fiecare procuror acasa, cu cine vorbeste la telefon.Anterior acelor inregistrari nu am primit nici informare nici de la colegii lui nici de la procurorul sef de la Ploiesti cu privire la abateri. Vorbim de un procuror care a lucrat 20 de ani in sistem. Daca era un procuror care constant a incalcat legea nu a vazut nimeni?Da.La momentul la care am avut discutia cu Negulescu, in urma discutiei am considerat ca e timpul si cazul sa plece din DNA. Haideti sa nu comparam la acest moment ce a facut Onea cu Negulescu. In acest moment nu am toate elementele pentru a-i cere procurorului Onea sa demisioneze.Exista o dispozitie care prevede ca toate aceste discutii trebuie inregistrate. Sunt unii procurori care deschid camera cum intra pe usa, sunt altii care pornesc camera cand incep discutiile. O sa vedem in acest caz daca s-a respectat sau nu. Daca nu respecti legea cand administrezi o proba, ea poate fi lovita de nulitate.Nu sunt sociolog sa dau un raspuns corect. Rolul meu nu e sa fiu simpatica si sa ridic imaginea institutiei, ci sa investighez fapte de coruptie. Rolul meu in aceasta seara a fost sa explic cetatenilor ce e real si ce e nereal.Mi-e foarte greu sa va raspund eu, ca nu am verificat eu aceasta situatie. Pot sa va spun din raportul primit. Discutiile nu s-au desfasurat la DNA, partea atribuita procurorului Onea nu m-am lamurit, pentru ca fiind un fragment scurt procurorul a spus ca nu isi poate da seama daca este reala.Cand deschid ancheta, inregistreaza dosarul intr-un registru, sunt anumite date unde raporteaza, exista un ordin scris care prevede ce anume situatii se raporteaza. De obicei colegii m-au anuntat de anchetele lor cand au dispus diferite masuri. Daca doresc sa organizeze flagrant avem un fond de flagrant si atunci procurorul face o solicitare.Niciodata!Nu vorbim de incredere, ci de procedura. Daca a aparut o situatie legata de un dosar instrumentat de procurorul Onea, primul lucru e sa ii cer explicatii procurorului Onea. Acele explicatii sunt in scris.Nu am spus ca l-am crezut sau nu. Cand va fi finalizata ancheta vedem, nu pot sa speculez in acest moment.Pana una-alta, informatiile din spatiul public nu sunt sustinute in niciun fel. Vorbim de Inculpati care fac acuzatii. Si noi vrem sa se afle adevarul.Ati preluat din metodele procurorilor. Intrebati de mai multe ori acelasi lucru poate poate ceva.Pentru linistea unora va spun ca nu voi intra in politica.Permiteti-mi sa nu mai reiau a treia oara acest raspuns. Cred ca ati fost aici.Am transmis raspuns scris comisie ca nu detin date si informatii despre obiectul comisiei, dar am dat raspuns scris.IJ a constatat ca nu am facut acea afirmatie, nu am facut acea afirmatie, din prima seara am spus asta.Anumite cuvinte, daca va puneti castile si le ascultati atent veti vedea ca nu au fost rostite, redarea e gresita. Printr-o expertiza facuta de institutul de criminalistica am demonstrat ca acea inregistrare a suferit editari. Pot sa fac si eu cu un soft o inregistrarea in care dvs in loc sa criticati DNA-ul o sa laudati DNA-ul.Nu am trimis nicio scrisoare procurorilor din subordine.Zeci de mailuri trimitem zilnic.Nu!Nu stiu ce era. Nu as vrea sa fiu acuzata ca fac aparari publice, dar acel mail nu exista. Nu am trimis niciun fel de scrisori. Nu uitati ca sunt de aproape 23 de ani in procuratura. Am tinut mii de sedinte si cred ca stiu cum trebuie sa vorbesc cu colegii mei. Niciodata in 23 de ani nu am fost cercetata disciplinar. Brusc cum a inceput asaltul impotriva justitiei am avut 15 cercetari disciplinare.Nu am cunostinta de un proiect oficial. Comentam doar proiecte oficiale.Cred ca opinia am mai spus-o pe acest subiect, categoric nu, au obiecte de investigare total diferite.Sa stiti ca din respect pentru dvs am stat si am raspuns, deja transformam intr-un interviu. Va rog 2 intrebari finale.Imi rezerv dreptul de a nu comenta declaratiile inculpatilor. Potrivit CPP toate persoanele au dreptul sa ceara o copie dupa dosar lucru respectat pentru toate persoanele.Verificarea ei a fost in coordonarea procurorului-sef adjunct Nistor. In ce priveste doarele mai vechi de un an, am avut multe controale de la IJ si s-au facut verificari periodice. In martie anului trecut am dispus controlul, ulterior au fost facute mai multe sesizari la IJ. O sa vedem raspunsul IJ.Punctul de vedere al DNA e public si poate fi consultat de oricine. Nu am fost contactata expres. Multumesc, la revedere!- Cu mai putin de un sefert de ora de conferinta sefei DNA, premierul Viorica Dancila a anuntat, la iesirea de la sedinta PSD, ca situatia prezentata la Antena 3 a ingrijorat-o si ca va avea maine, inaintea sedintei de Guvern, o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca ii va cere sa aiba si o declaratie de presa dupa aceasta discutie pentru a-si prezenta concluziile cu privire la scandalul in care a fost implicata institutia anti-coruptie."Nu cred ca pot eu sa spun daca cineva poate sau nu mai poate conduce DNA-ul. Pentru mine e important ca cetatenii sa aiba in continuare incredere in institutiile statului. Sunt ingrijorata si nu mai sunt confortabila dupa ce am vazut ca pot fi facute probe pentru un prim-ministru.", a spus Dancila.Intrebata daca Guvernul vrea sa dea o ordonanta de urgenta pentru comasarea DNA si DIICOT, Dancila a spus "exclus".Miercuri este deja a 4-a zi consecutiva in care Kovesi si DNA au fost in centrul multor declaratii venite de la politicieni, dupa ce procurorul suspendat din DNA Mihaiela Iorga Morar si fostul deputat PSD Vlad Cosma au facut mai multe acuzatii duminica seara, in direct la Antena3. Celor doi li s-a alaturat la acelasi post de televiziune si fostul deputat Sebastian Ghita, care a fugit din tara dupa ce a fost anchetat in mai multe dosare instrumentate de DNA.Pe langa acuzatii, Cosma a furnizat Antenei3 si niste inregistrari audio si video din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar vizandu-i pe Sebastian Ghita si Victor Ponta. In inregistrarile lui Cosma unele voci le sunt atribuite procuroruului-sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostului procuror Mircea Negulescu.DNA a reactionat public si a aratat ca Vlad Cosma, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta, a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal ce e in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal.Procurorul-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a spus ca e posibil ca vocea din inregistrare sa fie a lui, insa inregistrarile sunt trunchiate, asa ca se vor face expertize tehnice Scandalul creat astfel a dus la multe iesiri publice ale politicienilor care cer de mult timp inlocuirea lui Kovesi de la sefia DNA. Ba chiar s-a ajuns la situatia in care premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Justitiei Tudorel Toader sa isi intrerupa vizita oficiala in Japonia si sa vina la sedinta de guvern de joi ca sa intervina in scandalul creat.