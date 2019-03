Kovesi castiga la Inalta Curte in fata Inspectiei Judiciare: Fosta sefa DNA nu a savarsit o abatere disciplinara

Cine da decizia

"Cu majoritate. Respinge, ca nefondat, recursul declarat de Inspectia Judiciara impotriva Hotararii nr. 5 P din 13 iunie 2018, pronuntata de Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superor al Magistraturii in dosarul nr. 5/P/2018. Definitiva", este minuta completului de 5 judecatori.Decizia de luni a fost luata in majoritate, trei judecatori au fost pentru respingere, doi pentru admitere.Opinia separata facuta de Corina-Alina Corbu si Maria Hrudei era in sensul admiterii recursului Inspectiei Judiciare si sanctionarea Laurei Codruta Kovesi cu "avertisment".Fosta sefa DNA are astazi o pronuntare in alt proces in care Inspectia Judiciara a contestat respingerea unei alte actiuni de catre procurorii din CSM. Este vorba de cazul privind refuzul lui Kovesi de a se prezenta la Comisia parlamentara de ancheta pe tema alegerilor prezidentiale din 2009.Completul de 5 judecatori a luat decizia in cazul lui Kovesi este format din Corina Corbu, George Bogdan Florescu, Rodica Zaharia, Maria Hrudei si Eugenia Puscasiu.Corina Corbu a fost trimisa in judecata in 2014 de DNA in dosarul in care era implicata si judecatorul Gabriela Birsan. Toti inculpatii din dosar au fost achitati definitiv, iar Corbu si Birsan au revenit la Inalta Curte.Este acelasi complet care a admis, in urma cu o saptamana, o cerere similara facuta de Inspectia Judiciara si a decis sanctionarea cu "avertisment" a adjunctului sefului DNA, Marius Iacob si Carmen Simona Ricu, sefa Serviciului de prezentare la Inalta Curte. Dupa ce s-a dat decizia, cei doi procurori si-au dat demisia din aceste functii.Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a aparat, saptamana trecuta, la Inalta Curte fata de acuzatiile Inspectiei Judiciare potrivit carora ar fi incalcat Regulamentul de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie cand a emis un ordin prin care a delegat un judecator sa controleze activitatea procurorilor.Ea a cerut magistratilor sa respinga contestatia Inspectiei Judiciare. "Va rog sa respingeti ca nefondat recursul IJ si sa mentineti hotararea Sectiei pentru procurori a CSM", a spus Kovesi.Pe de alta parte, Kovesi este citata astazi la un alt complet de 5 judecatori de la Inalta Curte, intr-un caz privind refuzul sau de a se prezenta la Comisia parlamentara de ancheta pe tema alegerilor prezidentiale din 2009.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins, pe 25 iulie 2018, actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara impotriva fostului procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi, dar Inspectia Judiciara a contestat decizia la Inalta Curte.Actiunea disciplinara a fost exercitata de IJ pentru manifestari care aduc atingere onoarei profesionale si prestigiului Justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu, si nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale.