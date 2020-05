Kovesi castiga procesul la CEDO impotriva Romaniei: Decizia CCR de demitere de la sefia DNA a fost abuziva

Motivarea CEDO

CEDO: Revocarea, legata de declaratiile facute

Concluzii: Este vizata independenta Justitiei

Potrivit minutei instantei europene, judecatorii au constatat ca lui Kovesi i-au fost incalcate dreptul la un proces echitabil si dreptul la libera exprimare.Laura Codruta Kovesi, actualul procuror sef al Parchetului European, a reclamat ca atunci cand a fost demisa din functia de procuror-sef DNA, pe 9 iulie 2018, prin decretul presedintelui Klaus Iohannis in urma unei decizii a Curtii Constitutionale, i s-au incalcat doua drepturi fundamentale.- nu a avut acces la o instanta sa-si apere drepturile cu privire la revocarea disciplinara din functia de procuror sef DNA.- demiterea sa, in baza unei evaluari a fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a fost facuta dupa ce s-a exprimat public in calitate de sef la DNA pe mai multe reforme legislative care afectau sistemul judiciar. Era vorba de modificarile legislative privind amnistia/gratierea, Codurile Penale si Legile Justitiei.Intreaga decizie CEDO are 60 de pagini. Iata principalele idei.Potrivit deciziei CEDO, judecatorii europeni au aratat ca in dreptul din Romania exista posibilitatea generala de a contesta in fata instantelor o decizie administrativa, iar un decret prezidential este o astfel de decizie administrativa. Acesta a fost punctul de vedere al Guvernului.Totusi, judecatorii europeni sustin ca exemplele prezentate de Guvern nu privesc situatii similare cu cea a lui Kovesi, mai ales ca era vorba de adoptarea de catre presedinte a unui decret pentru scoaterea dintr-o functie de conducere a unui procuror in urma unui ordin specific dat de Curtea Constitutionala."Cu privire la acest aspect, Curtea constata ca, in decizia sa din 30 mai 2018, CCR a mentionat in mod special ca, in circumstantele cazului solicitantului, instantele administrative au limitate caile de a revizui decretul prezidential pentru inlaturarea solicitantului."Pracic, daca Kovesi ar fi facut un demers in instanta, de a contesta decretul prezidential, ar fi fost vorba de un demers formal.O astfel de cale, daca ar fi fost urmata de fosta sefa DNA, nu ar fi fost un remediu eficient in ce priveste nucleul plangerii lui Kovesi, noteaza CEDO: "Inlaturarea ei a fost o sanctiune disciplinara ilegala, declansata de opiniile sale exprimate public in contextul reformelor legislative."Astfel, CEDO precizeaza ca Kovesi nu ar fi avut acces la o instanta sa-si apere efectiv drepturile cu privire la revocarea disciplinara din functia de procuror sef DNA, in baza declaratiilor facute."Avand in vedere cele de mai sus, in lipsa unor exemple de jurisprudenta interna a unor cazuri similare si avand in vedere natura obligatorie si specifica a deciziei adoptate de CCR in cauza actuala, Curtea nu este convinsa ca solicitantul (Kovesi - n.red.) avea o cale interna disponibila pentru a ataca eficient in instanta ceea ce intentiona cu adevarat sa conteste, si anume motivele scoaterii ei din functia de procuror sef al DNA prin decretul prezidential din 9 iulie 2018", explica CEDO.Kovesi ar fi avut posibilitatea doar de a contesta decretul de inlaturare din functie, dar o examinare adecvata a motivelor inlaturarii sale, relevanta celor constatate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a fost exclusa."Curtea respinge obiectia Guvernului in ceea ce priveste neepuizarea cailor de atac interne si concluzioneaza ca statul respondent (Romania - n.red.) a afectat baza dreptului de acces al solicitantului la o instanta din cauza limitelor specifice pentru o reexaminare a cazului sau prevazute in hotararea Curtii Constitutionale," motiveaza CEDO.Potrivit deciziei, CEDO a constatat ca majoritatea motivelor invocate de catre fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, in Raportul de demitere a laurei Codruta Kovesi, sunt opiniii pe care fosta sefa DNA le-a exprimat in calitatea sa profesionala asupra diverselor ocazii.Mai exact, motivele prezentate de Curtea Constitutionala s-au referit la investigatiile deschise de DNA in legatura cu posibile fapte de coruptie comise de catre membrii Guvernului si dezvaluirea detaliilor acestora investigatii catre mass-media prin comunicate de presa. In plus, au mai fost si declaratiile publice ale Laurei Codruta Kovesi in legatura cu reformele legislative propuse de Guvern si de anchetele DNA legate de aceste reforme, care au fost citate pe larg si comentate pe douasprezece pagini ale raportului lui Tudorel Toader.In plus, toate argumentele fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, au fost examinate de organul profesional al sistemului judiciar, CSM si s-a constatat ca nu au niciun temei factual sau legal."Prin urmare, avand in vedere cele de mai sus si avand in vedere secventele evenimentelor in totalitatea lor, mai degraba decat incidente separate si distincte, exista dovezi ale unei legaturi cauzale intre exercitarea de catre reclamant a libertatii sale de exprimare si incetarea mandatului.""Avand in vedere cele de mai sus, Curtea concluzioneaza ca principalele motive de indepartare a reclamantei din functia ei de procuror sef al DNA au fost conectate de dreptul ei la libertatea de exprimare, care include libertatea de a comunica opinii si informatii."In concluzie, CEDO arata ca revocarea Codrutei Kovesi din fruntea DNA si motivele care au fost justificate cu greu pot fi impacate cu luarea in considerare a naturii judiciare, care functioneaza ca o ramura independenta a puterii de stat si la principiul independenta procurorilor, care - potrivit Consiliului Europei si alte instrumente internationale - este un element cheie pentru mentinerea independentei sistemului judiciar.Judecatorii europeni spun ca indepartarea prematura a Laurei Codruta Kovesi din functia ei de procuror sef al DNA a invins chiar scopul mentinerii independentei sistemului judiciar, instituit de aceste reglementari."In plus, incetarea prematura a mandatului solicitantului a fost o sanctiune deosebit de severa, care a avut, fara indoiala, un efect- frison, prin faptul ca trebuie sa fi descurajata nu numai Kovesi, ci si alte persoane, procurorii si judecatorii, de a participa in viitor la dezbaterile publice privind reformele legislative care afecteaza sistemul judiciar si ingeneral pe probleme privind independenta sistemului judiciar."Pe baza argumentelor de mai sus si tinand cont de importanta fundamentala a libertatii de exprimare in chestiuni generale interes, CCEDO este de parere ca indepartarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA nu a fost o masura "necesara intr-o societate democratica."