Kovesi, catre romani: In continuare va zic sa nu abandonati lupta! Incepand de azi, independenta procurorilor este garantata. Statul sa ia masuri!

Cum va simtiti? Usurata, razbunata, sau cu regretul ca nu v-ati dus la capat misiunea?

Cine v-a incalcat dreptul la justitie?

Deci avem 2 paliere, CEDO spune ca nu au fost motive de revocare si revocarea nu a fost corecta si apoi ca nici n-ati avut dreptul sa atacati in instanta. Corect?

Decizia CEDO contrazice exlipicit prevederile din decizia CCR prin care ati fost revocata?

Deci din acest moment e foarte greu ca cineva sa mai puna la indoiala indepedendenta procurorilor. Dar ce consecinte concrete ar trebui sa aiba decizia CEDO?

Asteptati scuze de la cineva?

Aici a inceput un festival de pasare a pisicii dintr-o parte in alta. Toader spune ca nu el, Orban acuza PSD, PSD acuza politizari si tot asa. Unde ar trebui vazute totusi responsabilitatile?

CTP relateaza ca a fost un moment in procesul revocarii cand dl presedinte v-ar fi cerut sa demisionati. E adevarat?

Ce v-a sustinut cel mai mult in aceasta perioada dificila?

Imi amintesc ca ati iesit din sediul SS si ati fost intampinata cu flori de multa lume. E o imagine emblematica pentru cum a decur batalia...

A urmat o intreaga epopee la SS, s-au deschis multe dosare, unul privind extradarea lui Niciolae Popa, ICCJ a aratat ca urmarirea penala a fost declansata ilegal. Dosarul nu a fost clasat, exista?

Ati spus ca in decizia CEDO se arata ca revocarea trebuia sa aiba un efect de intimidare pentru restul procurorilor sa nu mai ridice glasul. Acest efect a fost realizat?

DNA are un nou tandem - Bologa-Gavra. Ii cunoasteti, ati lucrat cu ei?

Sunt oamenii care sa mute bolovanul?

Ce ar fi necesar ca activitatea DNA sa reporneasca motoarele?

Coruptia poate fi invinsa, nu abandonati ati spus. Acesta era mesajul unui procuror care parea atunci invins. Un procuror invingator astazui ce parare are?

Va este dor de DNA?

Cui ati dedica aceasta reusita?

Ce face Laura Codruta Kovesi la vreme de coronavirus?

Laura Codruta Kovesi detaliaza, intr-un interviu acordat Ioanei Ene Dogioiu la Europa FM cum a primit decizia Curtii.Amintim ca in 2018 Tudorel Toader a cerut demiterea lui Kovesi , prezentand un raport de 36 de pagini, cu 20 de "acte si fapte". Ministrul a invocat atunci tot felul de argumente, printre care decizii ale CCR, obscura inregistrare a sefei DNA la o sedinta cu procurorii, cazul Negulescu, dar si interviurile acordate de Laura Codruta Kovesi pentru BBC sau Euronews in care aceasta isi exprima anumite opinii.Ulterior, CCR a dat o decizie care spunea ca Iohannis trebuie sa semneze decretul de revocare. Iohannis a facut asta, insa la acel moment a ales sa anunte prin purtatatorul de cuvant de la acea vreme, Madalina Dobrovolschi, intoarsa chiar atunci din concediul de crestere a copilului. Iar in campania pentru al doilea mandat, intrebat fiind de destituirea Laurei Codruta Kovesi, Iohannis a raspuns ca a "procedat rezonabil" Azi, dupa decizia CEDO, Tudorel Toader, Valer Dorneanu si Klaus Iohannis au iesit toti 3 public sa spuna ca nu ei sunt vizati de decizia CEDO.Sunt multumita ca am dus la bun sfarsit un demers care tine de un principiu, de independenta judecatorilor si procurorilor si simt ca este o victorie a justtiei si a celor care au sustinut justitia.Aceasta procedura ad-hoc s-a dovedit lipsita de legitimitate. Prin decizia CCR, in motivarea acelei decizii, CCR a limitat dreptul de acces la o instanta.CEDO mai retine si ca aceasta revocare a fost o sanctiune deosebit de severa si prin aceasta indepartare prematura in functie a fost invins chiar scopul mentinerii independentei sistemului judiciar si pentru a avea un efect de descurajare. Pe viitor cei care vor incerca sa apere independenta justitiei sa nu mai aiba acest curaj. CEDO nu apara doar persoana mea, ci intregul sistem de justitie. CEDO spune ca fara procurori indepdenti nu putem avea o justitie independenta cu adevarat.Da, motivarea CCR a dat un drept discretionar, nelimitat, ca in orice situatie, arbitrar, sa poata sa ceara revocarea oricarui procuror cu functie de conducere. E o decizie foarte importanta, emisa de un complet de 7 judecatori in unanimitate. Mai exista o decizie similara care vizeaza fostul presedinte al Curtii Supreme din Ungaria si in acel caz el a fost revocat pentru pozitiile publice pe care le-a avut pe modificari aduse legislatiei din justitie. Prin aceasta decizie contribuim la intarirea statului procurorilor si judecatorilor.Remediul trebuie gasit de statul roman. As fi putut sa cer despagubiri, sa cer bani, dar scopul nu a fost sa obtin bani, ci am luptat pentru un principiu. Dar aceasta hotarare nu poate sa ramana fara efect, ceva trebuie sa se intample. Statul sa ia masuri ca astfel de situatii sa nu se mai repete.E o premiera din pacate pentru Romania cand se spune ca o Curte Suprema a incalcat 2 drepturi fundamentale.Nu am asteptat niciodata, cred ca decizia e clara pentru toata lumea. Nu am niciun fel de asteptari. Singura asteptare si mi s-a implinit a fost ca aceasta hotarare sa lamureasca chestiunea independentei justitiei.De acum ce zice fostul minsitru al justitiei nu conteaza si nici n-a contat si dupa aceasta motivare e clar ca nici nu conteaza. E un paragraf clar care spune ca motivele invocate nu au fost credibile. CEDO retine ca CSM a avut procedura transparenta. Aceatsa motivare explica foarte clar ce a facut fiecare.Acum stiti ca in toata experienta mea nu am facut publice disuctiile private avute cu diversi demnitari. Ce pot sa va spun e ca niciodata nu am lua in calcul decizia de a-mi da demisia. Stiam ca am facut o treaba buna, ca nu am incalcat legea, am fost foarte ferma in tot ce am facut. Deci nu as putea nici sa confirm nici sa infirm.La un moment dat erau atat de multe hartuiri, aveam citatii in fiecare zi, ulte procese deschise... dar m-a sustinut foarte mult familia, prietenii mei, sunt un om care cred in Dumnezeu si si El a avut grija ca toate nedreptatile sa fie indreptate. Cand crezi in lucruri care sunt corecte pana la urma treci peste toate.Da, a fost o batalie, dar ceea ce... acel moment a fost chiar imediat dupa ce am obtinut locul I in procedura pentru procuror-sef european. Au fost oameni pe care nici nu-i cunosteam si m-au sustinut si este si victoria lor, a celor care au sustinut justitia in strada. Pana la urma, solidaritatea si principiile au fost mai importante decat orice.N-am primit nicio comunicare, dar ce e important in motivarea ICCJ e faptul ca nu exista probe, procedura a fost incalcata si singurul remediu e clasarea cauzei. O sa astept sa vad ce se intampla.Ar trebui sa raspunda procurorii care sunt in prezent implicati in anchete. Eu sper sa le dea curaj sa-si continue anchetele. A fost o perioada dupa ce am fost revocata cand nu am vazut anchete sau dosare sa fie solutionate. Sper ca dupa aceasta decizie procurorii sa fie constienti ca au castigat ceva. Au castigat independenta care la un moment dat le-a fost pus sub semnul intrebarii. Incepand de astazi independenta lor este garantata. Sa aiba curajul sa-si faca treaba!Da, cu dl Bologa am fost colega de facultate, era prim procuror cand eram procuror general, si pe Codrin Gavra il cunosc la fel, de cand eram prcuror general.Am constatat in activitatea mea ca sunt profesionisti. Sper ca vor gasi drumul potrivit ca lucrurile sa revina si sa fie rezultate bune la DNA.O sa invoc un drept la rezerva, mai ales avand in vedere noua mea calitate de procuror sef european nu as vrea sa dau indicatii sau sfaturi procurorilor din Romania. Sunt convinsa ca au resursele necesare intern sa gaseasca solutii la aceste probleme.Parerea mea a fost ca am fost invingatoare si atunci. Au urmat doi ani de umilinte. Aceasta lupta continua. Cred in ceea ce am facut, nu stiu daca astazi sunt invingatoare dar cu siguranta sistemul de justitie astazi a invins.Tot timpul mi-e dor de DNA, mi-e dor de Romania. In fiecare zi. Si nu doar de DNA, si de ceilalti colegi. Acum sunt pe alt drum si sper sa pot ajuta sistemul din Romania. Si aici sunt foaret multi romani care lucreaza in intsitutiile europene, internationale si ma bucur de fiecare data ca sunt romani apreciati, care isi fac treaba bine.In primul rand familiei mele, merita aceasta reusita mai mult decat mine. Si apoi tuturor celor care au sustinut sistemul de justitie, au fost la proteste, au luat atitutdine, tuturor romanilor care sunt cinstiti. In continuare zic sa nu abandonati.Pai, din 12 martie, suntem si noi in stare de urgenta, lucram de la domiciliu. Pentru noi e bine ca nu avem in acest moment dosare, doar chestiuni administrative si reusim sa gestionam totul prin intalniri online. Sper ca din 25 mai sa putem merge la birou.