Kovesi, catre Toader: Nu se falsifica probe in DNA. Nu procurorul sef face transcrierile

"Nu se falsifica probe in DNA. Nu exista dovezi ca s-au falsificat probe. Se face trimitere la o incheiere a Inaltei Curti ca s-au falsificat anumite convorbiri.. Sunt responsabilitatea exclusiva a procurorului de caz. Nu procurorul sef face transcrierile", a declarat Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.Aceasta a mai spus ca orice persoana vizata de interceptatri poate sesiza procurorul de caz, care face corecturile necesare."In dosarul la care faceti referire niciun proces verbal nu a fost inlaturat. Nu exista nicio incheiere ca vreun procuror a falsificat probele, nu exista nicio proba ca procurorii au falsificat transcierile", a spus Kovesi.In raportul privind activitatea manageriala la DNA, in baza caruia se cere revocarea Laurei Codruta Kovesi, Tudorel Toader a mentionat ca in Dosarul 3441/1/2016- Incheierea nr 18 a ICCJ din ianuarie 2017 ca urmare a plangerii formulate de petentii Sturza Paltin Gheorghe si Zqaharia Gabriela Rodica impotriva ordonantei de clasare a PICCJ se constata "in ceea ce priveste amploarea sau cantitatea erorilor incluse in transcrierile certificate, judecatorul constata ca in procesele verbale sunt multiple erori, petentii invocand aproximativ 1.000 in 19 procesele verbale".Sintagma "spaga a doua" nu numai ca nu are legatura cu obiectul material al infractiunilor imputate petentilor, dar are si amplitudinea de a constitui un probatoriu direct, util si eficient in raport cu acuzatia, elemente ce lipsesc in situatia sintagmei "faza a doua".