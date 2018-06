Kovesi, chemata azi la CSM. E vizata de actiuni disciplinare ale Inspectiei Judiciare

Acuzatiile Inspectiei Judiciare

In total, Kovesi este vizata de trei actiuni disciplinare.Sedinta Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM este programata de la ora 10:00.Obiectul cauzei se refera la articolul 99, litera g - refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu si litera m - nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.In 11 aprilie, Inspectia Judiciara a anuntat ca a inceput actiunea disciplinara fata de sefa Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi , urmand ca CSM sa decida in ce fel va raspunde aceasta.Inspectorii judiciari spun ca Laura Codruta Kovesi a savarsit o serie de abateri disciplinare referitoare la controalele tematice, dupa ce si-ar fi desemnat consilierul judecator Dana Titian sa faca verificari la doua servicii teritoriale.In 18 aprilie, Inspectia Judiciara a anuntat ca a inceput alta actiune disciplinara fata de procurorul sef al DNA , dupa ce a refuzat de mai multe ori sa se prezinte la audierile Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009.Inspectorii spun ca, prin neprezentarea la Comisie si prin necomunicarea informatiilor solicitate, Kovesi a afectat onoarea profesionala si prestigiul functiei de magistrat. Prima actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA a fost declansata de Inspectia Judiciara in 12 ianuarie , o actiune similara fiind declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA.Procurorului sef al DNA i se imputa, intre altele, manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu.Una dintre abaterile constatate de IJ in cazul lui Kovesi se refera la inregistrarile aparute in spatiul public, din timpul unei sedinte de lucru din 18 iunie 2017 De asemenea, procurorului sef al DNA i se imputa ca "a folosit fata de colegii procurori un ton superior si agresiv, inadmisibil in raport cu standardele minimale de etica si deontologie ale unui magistrat, de natura a genera in randul opiniei publice un sentiment de indignare si a unui dubiu legitim cu privire la respectarea principiilor suprematiei Constitutiei si a legilor, precum si a impartialitatii procurorilor".Sefei DNA i se imputa si faptul ca, "prin desemnarea in calitate de procuror de caz a unui magistrat care se afla intr-o vadita stare de incompatibilitate", ar fi incalcat Regulamentul de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie, care se refera la atributiile procurorului sef si prevede ca acesta "urmareste repartizarea cauzelor sau, dupa caz, repartizeaza cauze in raport cu criterii obiective precum specializarea si pregatirea procurorului, volumul de activitate, complexitatea si operativitatea solutionarii cauzelor, conflictele de interese sau incompatibilitatile in exercitarea functiei".In acest caz, Laura Codruta Kovesi si Marius Iacob s-au prezentat la Sectia pentru procurori a CSM in 21 martie si in 9 mai , cand a fost stabilit un nou termen pentru 27 mai."Asa cum stiti, este o procedura disciplinara in curs, motiv pentru care partile au dreptul sa formuleze exceptii, cereri, lucru care s-a intamplat si la termenul de astazi. Pe cale de consecinta, pentru analizarea tuturor exceptiilor si a cererilor formulate de Inspectia Judiciara, dar si de catre procurorii parati, s-a dat termen pentru 27 iunie", a declarat atunci vicepresedintele CSM Codrut Olaru.