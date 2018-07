Kovesi: Episodul de azi nu e o infrangere. Coruptia poate fi invinsa. Nu abandonati! (Video)

LIVE TEXT

Decretul de revocare emis de presedintele Romaniei lasa un mare semn de intrebare: va exista o subordonare discretionara a procurorilor-sefi fata de ministrul Justitiei?

E de bun simt sa observam ca vointa politica e pentru blocarea Justitiei.

dragi colegi, nu abandonati, continuati sa va faceti treaba si nu abandonati!

mesaj pentru cetatenii Romaniei: Coruptia poate fi invinsa, nu abandonati!

Fosta sefa a DNA a spus si ca modificarile aduse de politicieni Legilor Justitiei si Codurilor Penale arata ca acestia doresc sa se puna la adapost, insa a punctat ca activitatea DNA sub conducerea ei le-a aratat ca nimeni nu este mai presus de lege.Astfel, Kovesi le-a multumit si procurorilor pentru munca lor si determinarea de a nu ceda chiar si atunci cand "au fost tarati in noroi". Ea a avut un mesaj ferm pentru magistrati, dar mai ales pentru cetateni: "Coruptia poate fi invinsa, nu abandonati!"Numerosi procurori au venit la declaratia fostei sefe DNA pentru a-si arata sustinerea. Vizibil emotionata, Kovesi si-a terminat declaratia in aplauzele tuturor celor prezenti. Anuntul revocarii nu a fost facut de seful statului, ci de purtatorul sau de cuvant , Madalina Dobrovolschi, in prima sa aparitie dupa concediul de crestere a copilului.In timpul declaratiilor, in fata sediului DNA, are loc o manifestatie de sustinere pentru Kovesi , dupa care oamenii au anuntat ca vor pleca in mars spre Guvern pentru a protesta.- Kovesi a venit la declaratii:- Buna ziua tuturor! Dupa cum stiti, presedintele a remis decretul de revocare, asadar,- Am fost procuror sef al DNA timp de 5 ani si tot ce am realizat sau nu am realizat am consemnat intr-un raport care va fi difuzat in scurt timp.- In ceea ce priveste procedura de revocare a procurorului sef al DNA, va reamintesc ca. CSM a dat un aviz negativ. Am dovedit in fata sectiei pentru procurori din cadrul CSM ca- Nu comentez decizia CCR, insa as vrea sa arat casi de aceea cred ca o clarificare ramane in continuare necesara.- Despre mine, va pot spune ca am luat act de decretul de revocare,- As dori sa adresez un mesaj tuturor colegilor mei si tuturor procurorilor din Ministerul Public cu care am lucrat timp de 6 ani ca procuror general:- Cu totii stim ca DNA a demonstrat ca legea e egala pentru toti si nimeni nu e prea puternic pentru a se sustrage din fata legii.- Dragi colegi, ce- Episodul de azi nu e o infrangere.- Va spun ca nimic nu poate fi pus in balanta fata de continuarea acestei lupte pentru ca e una de aparare a societatii de infractori periculosi.- Sistemul judiciar trece printr-un moment dificil. Am vazut cu totii ce ramane din Codurile Penale.- Independenta procurorilor e o valoare incoruptibila.- DNA e o institutie matura, incoruptibila, asa ca,- Le multumesc tuturor celor care ne-au sustinut in activitate, tuturor partenerilor din tara si din strainanate.- In final, am un- Si voua va multumesc, le-a spus Kovesi jurnalistilor.Numerosi procurori au venit sa o sustina pe Kovesi la aceasta ultima declaratie. Fosta sefa a DNA a plecat in aplauzele tuturor celor prezenti.- Mai sunt 10 minute pana cand sefa DNA va veni la declaratii.- In sala unde Kovesi o sa faca declaratii si jurnalistii deja o asteapta a venit si Marius Iacob, actualmente prim-procuror adjunct al DNA, transmite. Dupa publicarea decretului de revocare, Iacob este urmatorul in functie si va prelua cel mai probabil conducerea pana la nominalizarea unui interimar de catre procurorul general. Celalalt adjunct al procurorului sef, Calin Nistor, este in concediu.Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a precizat, vineri, ca nu isi da demisia si ca nu au fost delegate atributiile manageriale, in contextul deciziei Curtii Constitutionale privind procedura revocarii sale de catre presedintele Klaus Iohannis. "Nu imi dau demisia. Atributiile manageriale nu au fost delegate si se exercita potrivit legii", se arata intr-un raspuns al Laurei Codruta Kovesi, pentru Mediafax.Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit, la inceputul lunii iunie, cu majoritate de voturi, existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministrul justitiei si Presedintele Romaniei, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.Curtea Constitutionala a aratat, in comunicatul oficial privind decizia de existenta a conflictului institutional intre presedinte si ministrul Justitiei, ca seful statului urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.