Kovesi: Daca exista interese paralele, sunt ale celor care praduiesc bugetul si au fost prinsi

Ziare.

com

Intrebata despre acuzatiile referitoare la un stat paralel, care ar influenta sau impiedica anumite decizii politice, inclusiv prin actiunile unor procurori, din care ar face parte, Kovesi a subliniat ca"Exista interesul paralel al celor care ausi au. Deci, daca vorbim deacestea sunt", a punctat sefa DNA.Kovesi a precizat ca"Noi, cei din DNA, in tot ceea ce facem respectam legea. Suntem verificati in ceea ce facem. Dosarele noastre sunt judecate de catre judecatori care verifica modul in care s-au administrat probele, care judeca cazurile noastre. Cand se pronunta o solutie definitiva de condamnare, in 90% din cazuri avem raspunsuri la toate aceste acuzatii.si, daca exista interese paralele, exista interese paralele ale celor care praduiesc bugetul de stat, care au fost prinsi si care isi doresc ca justitia sa se blocheze", a mai spus aceasta.Referitor la posibilele abuzuri ale procurorilor, Kovesi a replicat ca aceste acuzatii sunt reclamate in general de persoane implicate in dosare., masurile pe care le dispunem in dosare sunt verificate in cursul judecarii dosarelor de catre instantele de judecata. Despre ce abuzuri putem sa vorbim atunci cand nu e specificat clar?Aceste atacuri privind abuzuri, tot felul de ilegalitati presupus a fi facute de procurori si judecatori, sunt reclamate in general de persoane care sunt implicate in dosare, de persoane care, unele dintre ele, au fost condamnate in prima instanta sau care au fost condamnate definitiv", a conchis Kovesi.