Kovesi, despre coruptia din Sanatate: Mita se reflecta in calitatea si pretul serviciilor de care beneficiaza pacientii

Despre mecanismele de prevenire

Cum percep romanii coruptia

Ziare.

com

Declaratia apartine procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, si a fost facuta in deschiderea unei dezbateri pe tema "Coruptia in sistemul public de sanatate". Este vorba de o analiza a cauzelor DNA, solutionate de instanta prin hotarari de condamnare ramase definitive, in perioada 2015-2017.Potrivit sefei DNA, din investigatiile procurorilor s-a constatat ca fenomenul coruptiei in domeniul sanatatii este repetitiv, iar vulnerabilitatile si riscurile de a se comite astfel de fapte nu au fost eliminate prin masuri de prevenire eficiente.Kovesi a afirmat ca, daca nu se schimba procedurile, nu se introduc mecanisme de prevenire, nu se realizeaza eficient activitatile de control, atunci cetatenii vor fi in continuare afectati de coruptie."Este evident ca nu doar prin anchetele procurorilor eliminam coruptia din sanatate", a explicat Kovesi."Costul suplimentar pe care firmele il platesc cu titlu de mita se reflecta in calitatea si pretul serviciilor de care beneficiaza publicul", a precizat sefa DNA.Toate acestea produc efecte asupra calitatii serviciilor medicale de care beneficiaza pacientul roman.Kovesi a citat rezultatele raportului, publicat in octombrie 2017, realizat la solicitarea Comisiei Europene:"Acest procent a pozitionat Romania pe primul loc in topul tarilor din Uniunea Europeana, in ceea ce priveste perceptia prezentei coruptiei in viata zilnica a cetatenilor (la nivelul UE, procentul celor care considera ca viata de zi cu zi le este afectata de coruptie este doar de 25%) ", a explicat sefa DNA.In particular, fiind solicitata opinia cu privire la institutiile percepute ca fiind afectate de coruptie, in Romania, sistemul de sanatate publica este cel mai des mentionat.Astfel, procentul romanilor care au aceasta opinie (58%) este aproape dublu fata de cel al respondentilor din tarile UE in ansamblu, unde numai 31% din populatie apreciaza sistemul de sanatate ca fiind afectat de coruptie."Aceasta realitate, dar si tipologiile repetitive identificate in anchetele noastre dovedesc ca exista vulnerabilitati majore ale sistemului de sanatate", a conchis Kovesi.