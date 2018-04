Kovesi explica protocolul cu SRI si-l contrazice pe Morar: Nu a spus niciodata ca e ilegal

Colaborare vs. cooperare

Kovesi spune ca protocolul a fost aplicat cand Morar conducea institutia anticoruptie si ca acesta nu a spus niciodata ca ar fi ilegal."Cu aprobarea lui Morar protocolul a fost multiplicat si toti procurorii din subordine au primit copii. Exista dovezi scrise ca acest protocol s-a aplicat si Daniel Morar, in calitate de procuror general, nu a denuntat niciodata acest protocol ca fiind ilegal", a declarat Kovesi, la Europa FM.Kovesi a spus ca nu a informat despre protocol pe niciunul dintre presedinti, nici pe Traian Basescu, nici pe Klaus Iohannis."Ca si procuror general eu nu i-am trimis acest protocol (lui Traian Basescu, n.red.) deci nu pot sa va spun direct daca l-a vazut sau nu l-a vazut. Nici dl. presedinte Klaus Iohannis nu a primit acest document, nu puteam sa ii trimit acest document, care era secretizat la acel moment", a mai spus Kovesi.Sefa DNA a explicat ca si alte institutii au avut protocoale cu SRI pentru ca la acel moment Serviciul era singurul care putea face interceptari, iar aceste protocoale doar stabileau reguli unitare."A fost necesar (protocolul, n.red.), sa ne raportam la 2009, erau structuri de parchet care nu aveau in dotare un reportofon sa faca o inregistrare ambientala. S-a simtit nevoia de a exista un astfel de protocol si de a armoniza procedurile, nu e vina procurorilor ca interceptarile se faceau exclusiv prin SRI, cum stabilise CSAT. Nu aveam decizia CCR care spunea ca doar procurorul sau politistul pune in practica decizia de interceptare. Protocolul doar a vrut sa stabileasca practici unitare", a explicat Kovesi.Sefa DNA a spus ca, desi e secretizata, corespondenta poate fi verificata oricand de Inspectia Judiciara, de CSM: "Daca n-ar fi existat o astfel de corespondenta scrisa, nu ar fi putut fi verificate".Kovesi a fost chestionata in legatura cu un comunicat remis de DNA la inceputul anului trecut, care spunea urmatoarele: "Nu exista si nu a existat nici un protocol de colaborare SRI-DNA si nici protocol secret Coldea/Kovesi. Nu au existat echipe mixte SRI-procurori ori intalniri intre procurori si ofiterii de informatii in case conspirative".Kovesi a explicat ca este o diferenta din punct de vedere juridic intre termenii colaborare si cooperare si echipe operative comune si echipe mixte."Haideti sa nu facem confuzii. Protocolul nu se numeste de colaborare, exista protocol de cooperare institutionala. Colaborare presupune altceva. Partile coopereaza potrivit competentelor si atributiilor din lege. Din punct de vedere juridic e o diferenta. Nu exista notiunea de echipa mixta. Sunt termeni diferiti, cu notiuni diferite, echipa mixta inseamna ca atunci cand un ofiter cu un procuror au o echipa mixta pot sa faca aceleasi lucruri.Ori aceste echipe comune doar aveau activitati tehnice, specifice, prevazute in lege. Atunci cand procurorul solicita efectuarea unui filaj, se intocmea aceasta echipa, adica procurorul putea sa aiba un dialog cu ofiterul care facea filajul. Aceasta activitate nu putea sa o faca procurorul singur si protocoloul a stabilit limitele. Eu sunt foarte riguroasa si la termeni, si la ceea ce comunicam", a explicat sefa DNA.