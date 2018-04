Kovesi: In arhiva au fost identificate comunicari catre SRI semnate chiar de Daniel Morar, in temeiul protocolului

Ziare.

com

"Nu vreau sa intru intr-o polemica cu domnul Morar, dumnealui nu mai este procuror-sef de sase ani, poate nu-si aminteste exact, insa as vrea sa va spun ca acest protocol, care a fost semnat intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii, a fost transmis DNA-ului in anul 2009 si din anul 2009, el a fost aplicat in activitatea procurorilor DNA. Protocolul a fost multiplicat, a fost transmis si structurilor teritoriale, acest protocol a fost aplicat si inaintea anului 2013, in mandatul domnului procuror-sef Morar, in arhiva au fost identificate comunicari catre SRI, emise in temeiul acestui protocol si care sunt semnate chiar de domnul Daniel Morar", spune Kovesi.", adauga Kovesi.Kovesi il contrazice, astfel, pe predecesorul sau, Daniel Morar, care declarase luni ca imediat dupa ce a fost informat de protocolul SRI-PICCJ a anuntat-o pe Kovesi, procuror general la acea vreme, ca nu il va respecta pentru ca unele dintre dispozitii ar incalca legea.Sefa DNA aminteste ca de la DNA a venit o singura observatie, in 2009, privind acest protocol."A fost o observatie, DNA dorea ca aceasta comunicare intre DNA si SRI sa se faca in mod direct, nu prin procurorul general. Practic se dorea un protocol direct DNA- SRI, nu un protocol valabil pentru toate structurile de parchete. Mai mult decat atat, domnul procuror Daniel Morar a fost delegat, si-a exercitat atributiile de procuror general din octombrie 2012 pana in 2013, perioada in care, daca ar fi considerat ca acest protocol incalca legea in vreun fel, putea sa fie denuntat. Acest protocol a fost folosit chiar si in acea perioada, pentru ca, sa nu uitam, una dintre atributiile procurorului general este aceea de a semna mandatele de siguranta nationala, iar procedura era stabilita prin acest protocol, care", a explicat sefa DNA, pentruLaura Codruta Kovesi a precizat ca nici alti sefi de Parchete nu au avut obiectii privind acest proctol, de-a lungul anilor in care a fost aplicat."Este important de spus ca a fost constituit un grup de lucru, care a redactat un proiect de protocol, acesta fost trimis structurilor de parchet, s-au facut observatii, unele au fost insusite, protocolul a fost trimis tuturor structurilor de parchet, la acel moment erau in Ministerul Public in jur de 2500 de procurori, au fost mii de procurori care, de-a lungul anilor, au aplicat prevederile acestui protocol si nu a existat niciun fel de sesizare"."Nu a fost un protocol care a fost adoptat peste noapte de doi, trei oameni, a fost un protocol care a fost discutat in sistem, dezbatut de procurori, s-au facut observatii, numai pentru a incerca sa uniformizam procedura", a mai spus Kovesi.Sefa DNA a explicat cum decurgea, practic, procedura de colaborare intre SRI si DNA."Avem doua chestiuni care cred ca au fost confuze in spatiul public. In primul rand, modul de valorificare al sesizarilor: practic, se comunica SRI ca o anumita sesizare a fost inregistrata ca dosar penal, s-a constituit dosar penal sau nu. Deci nu reprezinta in niciun fel o incalcare a caracterului secret al anchetei si reprezenta un raspuns firesc la o sesizare primita de la o institutie publica. Orice institutie, si in 2009, si in prezent, care formuleaza o sesizare, o plangere la o structura de parchet este informata daca s-a inregistrat un dosar penal. Protocolul nu a prevazut ceva in plus raportat la alte institutii ale statului.Spre exemplu, in acelasi fel se comunica modalitatea de inregistrare a unor dosare si altor instituii, precum Departamentul de Antifrauda sau Oficiul National de Combatere si Prevenire a Spalarii Banilor. Nu se comunicau date din interiorul anchetei, nu se comunicau date despre stadiul anchetei, nu se comunicau date despre ce acte urmeaza sa inregistreze procurorul, ci se comunica inregistrarea: 'In baza comunicarii dumneavoastra, s-a constituit sau nu dosar penal'", a precizat Kovesi."Daca SRI, dupa ce transmitea informatia, mai obtinea si alte date despre care stia ca ii sunt folositoare procurorului, stia carui procuror sa se adreseze, nu exista riscul ca aceeasi persona si aceeasi fapta sa fie investigate de procurori de la structuri diferite", a explicat aceasta."Mi-e foarte greu sa va raspund la speculatii. Faptul ca ei sesizau o fapta penala sau despre anumite persoane ca ar comite fapte penale erau lucruri pe care ei le sesizau. Simplu fapt ca procurorul spunea ca a inregistrat sesizarea este o comunicare a modului de valorificare a sesizarilor. Eu nu comentez speculatii. Daca cineva are date concrete ca cei de la SRI au folosit in alt fel aceste informatii, sa se faca o sesizare la institutiile competente. Eu nu comentez speculatii", a tinut Kovesi sa precizeze."In fiecare dosar penal care se transmite instantei de judecata, judecatorii verifica legalitatea administrarii probelor. Spre deosebire de vechiul Cod penal, in noul Cod avem aceasta institutie a camerei preliminare, unde se invoca exceptia cu privire, de exemplu, la modul cum s-au administrat probele intr-un dosar penal si judecatorii verifica ca procurorii au respectat legea sau nu"."Existau protocoale diferite, inainte de 2009., care a fost aplicat de DNA pana in 2009, apoi a fost intre Parchetul general si SRI, unul intre Curtea de Apel si SRI. Aveam trei protocoale diferite. Potrivit vechiului Cod de procedura penala, procurorul aplica autorizatia de interceptare, totodata aveam o decizie a CSAT, care spunea ca SRI este unica autoritate nationala in domeniul interceptarii comunicatiilor. Practic, ce facea procurorul?Primea autorizatia de interceptare de la judecator, dupa care trebuia sa trimita la SRI o punere in aplicare. Inainte de semnarea acestui protocol, au existat situatii neunitare, spre exemplu, unii procurori primeau raspunsul la autorizatia de interceptare dupa o zi, alti procurori dupa trei zile, o saptamana, nu exista o practica unitara", a explicat Kovesi."Avem o decizie a CCR care a schimbat total modul in care se realizeaza masurile de supraveghere tehnica, a aparut o OUG care prevede ca procurorul trebuie sa faca personal acest lucru, acesta este motivul pentru care din 2016 am spus ca trebuie sa alocam resurse noi, sa cumparam echipamente tehnice, pentru a putea sa facem aceste lucruri.Anterior acestei decizii, in 2009, celelalte structuri nu aveau echipamente de interceptare, nu dispuneau de servicii de inregistrare, doar DNA avea un serviciu tehnic care putea sa desfasoare astfel de activitati", a explicat Laura Codruta Kovesi.