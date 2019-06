Kovesi nu abandoneaza lupta pentru sefia Parchetului European: Am castigat meciuri de baschet inscriind in ultima secunda

Ziare.

Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi este unul dintre cei doi candidati ramasi in cursa pentru functia de procuror sef al Parchetului European, cel care va investiga infractiunile legate de bugetul UE, cum ar fi fraudele, coruptia sau spalarea banilor.Kovesi se afla in centrul unei batalii de putere dusa intre Parlamentul European, care o sustine, si Consiliul UE, care il prefera pe contracandidatul ei, francezul Jean-Francois Bohnert.Extraordinar este faptul ca propriul ei guvern a incercat sa ii saboteze sansele, acuzand-o ca a instrumentat anchete care au condus la o vanatoare de vrajitoare printre politicieni.Negocierile intre cele doua institutii europene vor fi reluate de indata ce noul Parlament European se va reuni, ca rezultat al alegerilor de luna trecuta. Pentru unii diplomati de la Bruxelles cea mai buna cale de a depasi acest impas ar fi ca UE sa stranga randurile in jurul lui Bonhert, care se bucura si de sustinerea unor membri ai Parlamentului European si nici nu este contestat de guvernul de acasa.Intr-un interviu acordat Politico , Laura Codruta Kovesi spune limpede ca vrea sa lupte pana la capat.Intrebata daca ia in considerare o posibila retragere din competitie, Kovesi a raspuns: "Nu, sub nicio forma"."Atata timp cat procedura nu a fost finalizata, am o sansa de a obtine acest job si lupt pentru sansa mea pana in ultima secunda", a adaugat ea.Kovesi a fost revocata din functie anul trecut, iar Opozitia si activistii civici spun ca PSD a fortat demiterea ei din cauza rezultatelor obtinute si a sirului lung de politicieni condamnati, scrie autorul articolului.Luna trecuta, liderul PSD, Liviu Dragnea, considerat multa vreme cel mai puternic om din Romania, a fost condamnat definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare, iar la inceputul acestei luni instanta suprema a respins acuzatiile de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa care ii erau aduse lui Kovesi, ridicand si masurile restrictive la care fusese supusa.In timpul mandatului sau la DNA, circa 1.000 de persoane au fost anchetate anual, circa 900 fiind condamnate."Sub conducerea mea,, in ceea ce priveste coruptia la nivel inalt", declara Kovesi.De asemenea, DNA este singura institutie din Romania care investigheaza fraudele cu fonduri europene, lucru care a reprezentat o prioritate pentru ea, spune Kovesi: Peste 2.000 de asemenea cazuri au fost investigate anual in timpul mandatului sau."Atatea cazuri investigate arata ca", a spus ea, subliniind faptul ca experienta de care dispune ar putea fi valorificata la nivelul UE."Coruptia nu a fost inventata in Romania. Nu este un brand nou", a adaugat Kovesi.Candidata din Romania e constienta de piedicile politice care i se pun."Ce este cert este ca, in timp ce colegul meu francez se bucura de sprijinul tarii sale. In timpul negocierilor, sprijinul pe care Guvernul Romaniei il acorda sau nu unuia dintre candidati conteaza", a mai comentat ea, precizand insa ca nu crede ca acest lucru va fi si "decisiv".Pe de alta parte, Laura Codruta Kovesi neaga speculatiile ca ar intentiona sa intre in politica si spune ca asteapta "rabdatoare" ca negocierile dintre Consiliul UE si Parlamentul European sa se incheie."Obisnuiam sa joc baschet si au fost situatii in care am castigat meciuri importante in ultima secunda. Adversarul conduce cu un punct, iar in ultimele 5 secunde inscrii un cos si castigi meciul", a dezvaluit Kovesi.Intrebata ce va face daca nu va castiga jobul dorit, Kovesi a replicat: "Exista intotdeauna un plan B, eu am intotdeauna planuri. Dar acum planul meu este sa lupt pentru aceasta candidatura".C.B.