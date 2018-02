Kovesi: Nu am dovada ca vreunul din procurorii de la Ploiesti si-a indeplinit necorespunzator atributiile de serviciu

Ziare.

"Eu am o masura administrativa a revocarii atunci cand constat ca un procuror a fost sanctionat disciplinar sau ca si-a indeplinit in mod necorespunzator atributiile de serviciu. In acest moment, eu nu am dovada ca vreunul din procurorii de la Ploiesti si-a indeplinit necorespunzator atributiile de serviciu. Mai mult decat atat, daca eu as declansa o ancheta in paralel cu ceea ce prin lege IJ ar trebui sa faca, as fi credibila?Sa asteptam Inspectia Judiciara (...) sa stabileasca daca un procuror din DNA a incalcat legea sau nu. (...) A deschide o ancheta in paralel cu IJ, a cere si eu declaratii, a cere si eu sa verific anumite lucruri ar insemna sa ma suprapun IJ", a spus Kovesi intr-o conferinta de presa.Ea a aratat ca "DNA nu inseamna Negulescu", dar si ca in acest moment nu are toate elementele pentru a-i cere sefului DNA Ploiesti sa demisioneze."Am avut anul trecut o problema institutionala cu acest procuror (Mircea Negulescu - n.red.), nu a negat nimeni acest lucru, am avut probleme si cu alti procurori (...), dar acest lucru nu inseamna ca toti procurorii din DNA sunt asa si nu inseamna ca DNA este o institutie care trebuie desfiintata pentru ca sunt probleme. Astfel de probleme sunt in toate institutiile. Important este cum te raportezi la ele", a mai declarat Kovesi.Sefa DNA a precizat ca, la momentul cand Negulescu si-a inceput activitatea in DNA, avea o vechime de peste 20 de ani in magistratura si nu a primit niciun fel de sesizare cu privire la conduita pe care acesta ar fi avut-o."In cadrul DNA se fac controale de catre procurorii ierarhici superiori cu privire la modul in care se lucreaza in ancheta din punct de vedere al ritmicitatii, adica daca se lucreaza efectiv in ancheta. Niciun sef din cadrul DNA nu asista la audierile pe care un procuror din subordine le face sa vada daca are o conduita corespunzatoare sau nu. Eu nu am primit sesizari scrise, sau reclamatii, sau plangeri impotriva procurorului Negulescu.Am vazut cu totii in spatiul public ca au aparut anumite inregistrari in care parea ca domnul Negulescu are un comportament care nu este potrivit pentru statutul de magistrat. La acel moment, sigur ca si-a dat demisia din cadrul DNA si a urmat acea procedura", a afirmat Kovesi.Procurorul-sef al DNA Laura Codruta Kovesi a sustinut, miercuri seara, o conferinta de presa, in contextul in care institutia pe care o conduce a fost tinta multor atacuri politice in ultimele zile.Este pentru prima oara de cand a venit la sefia DNA cand Kovesi sustine o conferinta de presa la sediul institutiei.Miercuri este deja a 4-a zi consecutiva in care Kovesi si DNA au fost in centrul multor declaratii venite de la politicieni, dupa ce procurorul suspendat din DNA Mihaiela Iorga Morar si fostul deputat PSD Vlad Cosma au facut mai multe acuzatii duminica seara, in direct la Antena3. Celor doi li s-a alaturat la acelasi post de televiziune si fostul deputat Sebastian Ghita, care a fugit din tara dupa ce a fost anchetat in mai multe dosare instrumentate de DNA.Pe langa acuzatii, Cosma a furnizat Antenei3 si niste inregistrari audio si video din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar vizandu-i pe Sebastian Ghita si Victor Ponta. In inregistrarile lui Cosma unele voci le sunt atribuite procuroruului-sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostului procuror Mircea Negulescu.DNA a reactionat public si a aratat ca Vlad Cosma, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta, a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal ce e in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal.Procurorul-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a spus ca e posibil ca vocea din inregistrare sa fie a lui, insa inregistrarile sunt trunchiate, asa ca se vor face expertize tehnice Scandalul creat astfel a dus la multe iesiri publice ale politicienilor care cer de mult timp inlocuirea lui Kovesi de la sefia DNA. Ba chiar s-a ajuns la situatia in care premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Justitiei Tudorel Toader sa isi intrerupa vizita oficiala in Japonia si sa vina la sedinta de guvern de joi ca sa intervina in scandalul creat.