Kovesi nu mai pleaca la Sibiu. Augustin Lazar a delegat-o la Parchetul General

Lazar si "experienta de la DNA"

Ziare.

com

Ordinul a fost semnat miercuri de Augustin Lazar.Potrivit unui comunicat al Ministerului Public, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, a dispus delegarea acesteia in functia procuror la Serviciul de indrumare si control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie incepand cu data de 11 iulie 2018."Avand in vedere experienta profesionala dobandita pana in prezent, doamna procuror va avea atributii privind implementarea la nivelul Ministerului Public a Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2016 - 2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 583 din 2016, respectiv".Augustin Lazar a declarat miercuri dimineata, la sediul CSM, intrebat daca ia in calcul sa o delege pe Laura Codruta Kovesi pe alta functie decat cea de procuror DIICOT ca este posibil sa existe discutii privind o activitate ce ar aduce un plus in Ministerul Public. "Procurorii care isi incheie activitatea la DNA de regula isi continua activitatea in cadrul Ministerului Public, folosindu-si experienta pe care au dobandit-o la DNA. Este foarte posibil sa ne gandim la o activitate care sa fie buna si care sa aduca un plus Ministerului Public cu experienta castigata la DNA. Urmeaza sa vedem in perioada urmatoare", a declarat procurorul general Augustin Lazar.Precizarile au venit dupa ce Sectia pentru procurori a CSM a decis, miercuri, sa o repartizeze pe fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, la DIICOT Sibiu, unde va activa in calitate de procuror, incepand cu data de 9 iulie.