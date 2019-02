Kovesi, pe primul loc in cursa pentru sefia Parchetului European. Toader se opune vehement: Le voi trimite decizia CCR

Ce urmeaza

Acest juriu a intocmit o lista scurta de 3 candidati agreati pentru inalta functie, iar fosta sefa a DNA este pe prima pozitie, fiind urmata de Jean - Francois Bohnert (Franta) si Andres Ritter (Germania).Juriul de selectie a trimis aceasta lista scurta presedintelui Parlamentului European, Antionio Tajani, dar si ministrului Tudorel Toader, ca presedinte al ConsUE de Justitie - JAI (avand in vedere ca Romania detine presedintia UE in acest moment) . Astfel, lui Toader ii revine sarcina sa o propuna pe Kovesi drept sef al Parchetului European in discutiile din JAI, dupa ce tot el a fost cel care a obtinut revocarea sa de la sefia DNA.Juriul special a luat aceasta hotarare pe 1 februarie, dar ea a fost comunicata abia azi."Calificarile si experienta acestor candidati au fost catalogate a fi cele mai inalte pentru postul de procuror-sef european, tinand cont de criteriile stabilite in Articolul 14 (2) al Regulamentului Consiliului (UE) 2017/1939 si in anuntul pentru acest post publicat pe 18 decembrie 2018, tinand cont de caracterul special al functiei pentru care au aplicat candidatii", se arata in documentul trimis de juriul special catre Tajani si Toader.Iata cine sunt cei 12 care au decis ca Laura Codruta Kovesi este cel mai bun candidat pentru functia de sef al Parchetului European , dar si criteriile de care s-a tinut cont in selectia candidatilor propusi.Din lista scurta va fi ales castigatorul functiei. Parlamentul European si Consiliul il numesc de comun acord. Consiliul hotaraste cu majoritate simpla, ceea ce inseamna ca Tudorel Toader (Romania) se poate opune.Audierile vor avea loc in Parlamentul European si in Consiliul Uniunii Europene, dupa cum urmeaza: Parlament - Comisiile LIBE si CONT - 19 februarie 2019 si Consiliu - 20 februarie 2019.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine isi va informa omologii din UE despre asa -zisele abuzuri comise de Kovesi si le va trimite inclusiv decizia CCR care l-a obligat pe presedintele Klaus Iohannis sa o demita in vara anului trecut.", a declarat Toader pentru Stiri pe Surse.In replica la decizia lui Tudorel Toader, fostul ministru tehnocrat al Justitiei, Raluca Pruna, ii sugereaza sa isi informeze omologii si in legatura cu sesizarea facuta la CEDO de Kovesi impotriva demiterii din functie.", a scris pe Facebook Raluca Pruna luni seara.Uniunea Salvati Romania va transmite europarlamentarilor si grupurilor din Parlamentul European o scrisoare de sustinere a candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru postul de procuror european.Intr-un comunicat de presa, USR sustine ca "selectia Laurei Codruta Kovesi pe primul loc pe lista scurta de trei nume pentru postul de procuror european care va ajunge la vot in Parlamentul European este o noua dovada ca revocarea ei din fruntea DNA a fost o comanda politica din partea unor infractori, fara nicio baza juridica".Parchetul European va fi responsabil cu anchetarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a autorilor infractiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, dar si in cazurile transfrontaliere de coruptie, spalarea banilor sau frauda fiscala, in care prejudiciile sunt de peste 10 milioane de euro.Procurorul-sef european are un mandat de 7 ani, care nu poate fi reinnoit.In conformitate cu regulamentul, anchetele vor fi efectuate de catre procurorii europeni delegati (PED) situati in fiecare stat membru.