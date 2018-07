Kovesi pleaca in aplauze: Incepand de astazi nu voi mai lucra in DNA (Video)

Ziare.

"Am luat act de decretul de revocare din functia de procuror sef al DNA. Incepand de astazi nu voi mai lucra in DNA. Voi ramane procuror", a precizat Kovesi.Conform procedurilor, ea se va intoarce la DIICOT Sibiu, acolo unde activa inainte de a deveni procuror general si apoi sa preia sefia DNA.In ce priveste Directia Anticoruptie, pana cand procurorul general Augustin Lazar va numi un interimar, conducerea va fi asigurata de Marius Iacob, prim-procuror adjunct al DNA. Celalalt adjunct al procurorului sef, Calin Nistor, este in concediu.Numerosi procurori au venit sa isi arate sustinerea fata de Kovesi la declaratia de presa de dupa revocare. Aceasta le-a multumit pentru munca lor si determinarea de a nu ceda chiar nici atunci cand "au fost tarati in noroi" si a avut un mesaj ferm pentru magistrati, dar si pentru cetateni: "Coruptia poate fi invinsa, nu abandonati!"Vizibil emotionata, Kovesi si-a terminat declaratia in aplauzele tuturor celor prezenti.Amintim ca anuntul revocarii nu a fost facut de Klaus Iohannis , ci de purtatorul sau de cuvant, Madalina Dobrovolschi, in prima sa aparitie dupa concediul de crestere a copilului.