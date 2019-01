Kovesi sesizeaza CEDO in cazul revocarii de la sefia DNA: Mi-au fost incalcate mai multe drepturi

Decizia CCR

Revocarea

Kovesi sustine in plangerea adresata CEDO ca procedura de revocare a incalcat drepturile omului pentru ca nu a avut calitatea de parte in conflictul solutionat de instanta constitutionala, nu a fost citata in fata Curtii Constitutionale si nu a avut posibilitatea de a avea cel putin calitatea depentru a exprima un punct de vedere in apararea sa.In plus, deciziile CCR nu pot fi contestate, potrivit legislatiei din Romania., arata Kovesi, potrivit unor precizari oferite Ziare.com, prin intermediul Biroului de Presa al Parchetului General."Motivele pe care le-am invocat in actiune au vizat faptul ca, prin decizia sa, Curtea Constitutionala a hotarat revocarea din functie, desi", sustine Kovesi.Potrivit fostului procuror-sef al DNA, decizia Curtii Constitutionale nu a putut fi contestata, inexistenta unei cai de atac fiind stabilita de insasi motivarea deciziei CCR."Astfel, am reclamat si faptul ca nu exista in dreptul intern un temei de drept prin care sa poata fi exercitata o cale de atac impotriva Deciziei Curtii Constitutionale nr. 358 din 30 mai 2018.In procedura in care Curtea Constitutionala a emis Decizia nr. 358 din 30 mai 2018 nu au fost respectate garantiile unui proces echitabil sub aspectul accesului la un tribunal, avand in vedere ca nu exista in dreptul intern, un temei de drept si o procedura interna bazata pe criterii obiective care sa imi ofere dreptul la o contestatie privitoare la drepturile si obligatiile cu caracter civil referitoare la masurile disciplinare dispuse de ministrul justitiei si decise de Curtea Constitutionala printr-o decizie definitiva, fara cale de atac", sustine Kovesi.In 30 mai, Curtea Constitutionala a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.CCR a stabilit ca, pentru solutionarea acestui conflict, presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA.Fapt care s-a si intamplat. Laura Codruta Kovesi a fost revocata din functia printr-un decret semnat de presedintele Klaus Iohannis.Seful statului explica atunci ca decizia sa de revocare a Laurei Codruta Kovesi, anuntata de catre purtatorul sau de cuvant, trebuie inteleasa drept "un pas spre respectarea Constitutiei si a statului de drept".I.S.