Kovesi si adjunctul sau s-au aparat la CSM. Audierile continua in 9 mai

Sedinta Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM a inceput la ora 10:00, nu a fost publica si a durat aproximativ 30 de minute.Sefa DNA si adjunctul sau, Marius Iacob, nu au facut nicio declaratie la iesirea de la CSM."Este o procedura care nu este publica. Ne-am prezentat. Vom prezenta cereri de administrare de probe, cereri in aparare. Este o procedura in curs. Vom prezenta cereri in aparare, o sa ne facem apararile, o sa vedem decizia. Fiind o procedura nepublica, nu pot sa fac alte comentarii", declara Kovesi la sosirea la CSM.Inspectia Judiciara a inceput in 12 ianuarie o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA.Una dintre abaterile constatate de IJ in cazul lui Kovesi se refera la inregistrarile aparute in spatiul public, din timpul unei sedinte de lucru din 18 iunie 2017."Procurorul sef al DNA s-a exprimat in sensul combaterii efectelor negative in planul imaginii si credibilitatii institutiei, generate de Decizia CCR 68/2017, prin instrumentarea urgenta a unor dosare 'cu ministri', de impact mediatic, si-a exprimat dezacordul cu privire la caracterul legal, definitiv si general obligatoriu al Deciziei CCR 68/2017 si a folosit exprimari inadecvate la adresa Curtii Constitutionale si a unui judecator al Curtii Constitutionale, inducand ideea in cadrul opiniei publice ca unul din criteriile in functie de care se prioritizeaza solutionarea dosarelor este impactul mediatic al acestora si calitatea oficiala a persoanelor cercetate", spunea Inspectia Judiciara.De asemenea, procurorului sef al DNA i se imputa ca "a folosit fata de colegii procurori un ton superior si agresiv, inadmisibil in raport cu standardele minimale de etica si deontologie ale unui magistrat, de natura a genera in randul opiniei publice un sentiment de indignare si a unui dubiu legitim cu privire la respectarea principiilor suprematiei Constitutiei si a legilor, precum si a impartialitatii procurorilor".