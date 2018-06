Kovesi: Sper ca procurorii sa ramana independenti. DNA va lupta impotriva coruptiei

Ziare.

"Si noi ca procurori avem aceesi datorie: de a respecta si de a cauta adevarul, de a ne face datoria respectand legea, de a fi onesti in tot ceea ce facem. Vom continua sa facem acest lucru si pe viitor. Sper ca impreuna cu colegii mei ca procuroii sa ramana independenti.Sper sa se pastreze sabilitarea institutionala si legislativa.", a spus sefa DNA, vineri, la primirea premiului "Speranta" al Societatii Timisoara.Kovesi a adaugat ca asteptarile din partea societatii sunt mari, in ceea ce priveste activitatea DNA, iar acest lucru este unul "legitim"."Asteptarile din partea societatii in ceea ce priveste activitatea noastra sunt ridicate, legitime si incercam, si continuam sa ne facem treaba cat mai bine in fiecare zi. Asa cum am spus de multe ori,si sunt premizele fundamentale entru a lupta cu infractionalitatea, dar si pentru a lupta cu coruptia, si in special cu coruptia la nivel inalt. Speram ca aceste lucruri sa nu se schimbe. Va multumesc pentru acest premiu si sper ca orice moment dificil pe care-l va traversa institutia noastra sau societatea noastra, prin unitate si cu speranta sa depasim", a declarat Kovesi.Laura Codruta Kovesi a tinut sa precizeze ca este onorata sa primeasca premiul oferit de Societatea Timisoara."Sunt onorata sa primesc acest premiu in numele DNA si va multumesc pentru cuvintele de apreciere la adresa activitatii noastre. Mesajul de multumire vine prin vocea mea din partea tuturor celor care lucreaza in DNA: procurori, politisti, specialisti, grefieri. Va multumim pentru acest premiu, suntem onorati sa-l primim. Am primit invitatia de a participa la acest eveniment in urma cu cateva saptamani si tot atunci am acceptat sa particip in primul rand pentru respectul pe care-l avem pentruSocietatea Timisoara si apoi pentru titlul pe care acest premiu il are, Speranta.Societatea Timisoara a fost mereu consecventa in a promova valorile democratice si statul de drept. Ceea ce apreciez impreuna cu colegii mei este consecvensa cu care au aparat si promovat un alt lucru: lupta cu oboseala si cu resemnarea celor care au renunsat sa mai spere in adevar si cinste. E un alt motiv pentru care azi am venit sa particip la acest eveniment", a declarat Kovesi.Societatea Timisoara a acordat premiile pentru anul 2017, astfel, premiul "Speranta" pe anul 2017 a fost acordat Directiei Nationale Anticoruptie.Premiul "Secera si ciocanul" a fost acordat liderilor coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Acest premiu nu a fost ridicat, insa, parlamentari din opozitie s-au angajat ca vor transmite acest premiu, celor doi lideri ai Parlamentului.La anuntarea premiului, in sala Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" din Timisoara, unde a avut loc evenimentul, cei prezenti au strigat "DNA sa vina sa va ia", in loc de aplauze.