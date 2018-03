Kovesi: Un condamnat prefera sa stea mai mult in inchisoare, dar sa nu i se confiste averea

Declaratiile sefei DNA

Cine ar trebui sa execute sentintele

Sefa DNA a precizat ca, potrivit unui studiu european, inculpatii prefera sa petreaca timp in inchisoare, dar sa nu li se ia averea, iar acest lucru pare sa se confirme si in Romania.Laura Codruta Kovesi a facut aceste declaratii marti, la o dezbatere la care au luat parte magistrati, diplomati si reprezentanti ai Fiscului, pe tema recuperarii prejudiciilor. La eveniment a mai participat Stella Ronner Grubacic, ambasadorul Olandei la Bucuresti.Diplomatul a declarat ca nu este important doar sa fie dictate condamnari pentru incalcarea legii, ci si sa fie recuperat prejudiciul in aceste dosare. Grubacic a aratat ca pentru infractori totul se reduce la bani, ca nu le plac condamnarile, dar doar cand autoritatile reusesc sa le ia banii, sunt afectati cel mai mult."Trebuie sa avem in vedere ca nu doar condamnarea poate duce la prevenirea faptelor de coruptie, ci mai mult recuperarea prejudiciilor. Un studiu european arata ca un condamnat prefera sa stea mai mult in inchisoare, dar sa nu i se confiste averea. Lucru care pare sa se confirme in ultimul timp", a afirmat Kovesi.Sefa DNA a mai aratat ca persoanele cercetate prefera sa isi ascunda bunurile in strainatate sau sa plece cu totul. "Atunci cand vorbim de indisponibilizarea bunurilor, nu ne-am limitat la cele din Romania. Am observat tendinta extrem de interesanta ca inculpatii sa obisnuiasca sa-si ascunda bunurile in strainatate, conturi offshore sau sa plece cu totul.Compartimentul de investigatii financiare infiintat in 2015 in DNA a acoperit si problema asta. 2016 a fost primul an in care DNA a sechestrat bunuri din alte state: doua proprietati in Franta in valoare de peste 3,5 milioane de euro, doua imobile in Spania de peste 500.000 de euro si conturi blocate in Cipru, Germania, Elvetia", a declarat Laura Codruta Kovesi.Cele doua proprietati din Franta sunt sechestrate intr-unul din cazurile ANRP - Horia Simu, iar imobilele din Spania sunt in dosarul fostului primar al Sectorului 2, Neculai Ontanu.Procurorul sef al DNA a precizat ca, in ultimii ani, valoarea bunurilor indisponibilizate de procurori a crescut, mentionand ca in acest domeniu legislatia este suficient de clara si previzibila."Problema pentru care banii nu intra in buget nu este o chestiune de legislatie, ci de modul in care se executa aceste hotarari judecatoresti. Sunt peste 990 de hotarari judecatoresti in dosarele DNA in valoare de un miliard de euro. Acestea sunt transmise Ministerului Finantelor si institutiilor care au competenta de a pune in executare. Aceste institutii trebuie sa vina sa spuna ce probleme au cand vorbim de executarea bunurilor", spune sefa DNA.