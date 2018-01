Kovesi vrea sa revoce un procuror DNA, care a condus beat si a facut accident

Ziare.

Potrivit unui comunicat al DNA, accidentul s-a produs joi, in Bucuresti, in jurul orei 15:00, iar in urma impactului nu au rezultat victime care sa fie spitalizate."In conformitate cu notificarea facuta de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ora 19:30, pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect un accident rutier in care a fost implicat un autoturism care apartine si care era condus de procurorul Stoina Eugen. (...)Din datele care ne-au fost comunicate, a rezultat faptul ca cel care a produs accidentul de circulatie, prin aceea ca nu a pastrat distanta regulamentara intre vehicule, este procurorul Stoina Eugen si ca acesta se afla sub influenta bauturilor alcoolice", se mentioneaza in comunicat.DNA precizeaza ca, in ziua producerii accidentului, Stoina se afla in concediul legal de odihna, pentru 11 si 12 ianuarie, aprobat de seful de sectie."Avand in vedere aceste imprejurari, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a transmis in aceasta seara catre Sectia pentru Procurori a CSM solicitarea de aviz in vederea revocarii domnului Stoina Eugen din functia de procuror DNA", arata sursa citata.