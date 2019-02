Cu cateva zile inainte de audierea de la Bruxelles, Kovesi a fost citata de Adina Florea ca suspect pentru luare de mita

Ziare.

Un politist i-a adus acasa o citatie, miercuri seara, in jurul orei 20:00. Audierea va avea loc vineri, 15 februarie, cu numai cateva zile inainte de audierea pentru functia de sef al Parchetului European in Comisiile LIBE si CONT ale Parlamentului European. Si chiar in ziua in care anuntase ca are bilet de avion pentru a pleca la Bruxelles."La 8 seara am primit vizita unui politist care mi-a inmanat o citatie in calitate de suspect pentru vineri, pentru faptele de abuz in seviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Este ciudat ca astazi am depus la ICCJ o cerere de amanare a procesului in care Inspectia Judiciara contesta nesanctionarea mea de catre CSM.Initial, am crezut ca audierea mea in Parlamentul European pentru functia de procuror european va fi in data de 18 februarie, motiv pentru care mi-am luat bilet de avion sa plec la Bruxelles vineri. Aseara am aflat ca audierea este in 26 februarie, insa pana pe 18, toti candidatii trebuie sa depuna niste documente, asa ca am mentinut biletul de avion a carui copie am depus-o la ICCJ", a declarat pentruLaura Codruta Kovesi.Kovesi nu stie exact care sunt faptele concrete pentru care va deveni suspecta, dar ia in calcul relatarile aparute pe site-uri apropiate sectiei pentru magistrati care au anuntat punerea ei sub invinuire in cazul extradarii lui Nicolae Popa pornind de la denuntul lui Sebastian Ghita."Deci se investigheaza extradarea din urma cu 10 ani a unei persoane care a primit o condamnare definitiva, care a pagubit peste 300.000 de oameni. Si se ancheteaza de ce a fost executata hotararea judecatoreasca si de ce a fost realizata extradarea condamnatului.Discutiile in aceasta privinta au fost si in 2017, Parchetul General a deschis o ancheta si exista o comunicare oficiala care arata ca Politia Romana a platit cheltuielile pentru extradare. Desi ancheta e deschisa din 2017, exact cu o zi inainte de a pleca la Bruxelles si o saptamana inainte de audierea in Parlamentul European sunt invinuita", ne-a mai declarat Laura Codruta Kovesi.Ea spune ca este evident ca "prin aceasta metoda se incearca oprirea mea in aceasta procedura, se incearca prin orice metoda ca eu sa nu fiu numita in functie".Laura Codruta Kovesi respinge categoric ca ar fi comis vreuna dintre faptele pentru care este citata ca suspecta. "Nu am comis niciuna dintre faptele despre care s-a sustinut ca as fi vinovata. Afirmatiile publice pe aceasta tema sunt mincinoase. Eu nu cred ca acest procuror doreste sa afle adevarul", spune Kovesi.In ce priveste modul in care aceasta audiere ii va afecta sansele de a fi aleasa sef al Parchetului European, Kovesi a spus, pentru Europa FM: "Am aproape 24 de ani de activitate, nu am fost niciodata cercetata disciplinar si nici penal, nu am avut niciodata probleme. Conform regulamentului elaborat de CSM, in astfel de situatii, daca nu este inceputa urmarirea penala, acuzatiile nu pot fi facute publice.Este foarte dificil sa spun ce vor gandi altii. Eu stiu ca sunt nevinovata, stiu ca este o etapa intermediara inceperea urmaririi penale. Va fi o problema de credibilitate si a mea, dar si a institutiei care a facut acest demers. Sa investighezi dupa zece ani o fapta, nu vad care era urgenta ca eu sa fiu chemata inainte sa ma prezint la aceasta procedura. Acest lucru poate sa imi afecteze in mod serios candidatura.Am prima sansa in aceasta procedura. (...) Eu voi merge la Bruxelles si voi explica ca sunt nevinovata, voi explica faptul ca inceperea urmaririi penale este o sicana. Imi voi continua drumul in aceasta procedura. Nu voi inceta. Asa cum am spus si cand mi-am incheiat mandatul la DNA, coruptia poate fi invinsa", subliniaza fosta sefa a DNA.Citatia este semnata de procurorul Adina Florea, de la sectia e investigare a magistratilor. Adina Florea este propunerea lui Tudorel Toader pentru sefia DNA si la audierea in CSM pentru ocuparea acestei functii a declarat ca nu s-a simtit niciodata independenta ca procuror.Reamintim ca fostul deputat Sebastian Ghita, judecat in mai multe dosare si refugiat in Serbia, a sustinut, la finalul anului trecut, ca a facut o plangere penala pe numele fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi. Acuzatia lui Ghita a fost ca Laura Codruta Kovesi i-ar fi cerut, in 2009, sa plateasca avionul pentru aducerea in tara, din Indonezia, a lui Nicolae Popa, condamnat in dosarul FNI.Insa acest caz a fost clasat in 2017 de Parchetul General si lamurit public de Politia Romana. Mai exact, Politia Romana a anuntat ca, pentru aducerea in tara, cu avionul, a lui Nicolae Popa, au fost purtate negocieri cu trei operatori economici de profil, castigand oferta cea mai mica., explica Politia Romana, in 2017.Luni, Sebastian Ghita a fost audiat, timp de mai bine de 4 ore, prin videoconferinta din Serbia, in legatura cu plangerile facute impotriva magistratilor de la DNA Ploiesti, inclusiv la adresa sefei DNA de pe aceea vreme, Laura Codruta Kovesi, potrivit unor surse citate de phon.ro