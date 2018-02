Laura Codruta Kovesi, pentru Financial Times: Politicieni de top si oameni de afaceri vor sa submineze DNA

Kovesi, in prima conferinta din sediul DNA: Asistam la un festival disperat al inculpatilor

Kovesi si DNA, in centrul multor atacuri venite de la politicieni

Ziare.

com

Si toate acestea se petrec in momentul in care Bucurestiul devine cel mai recent punct pe lista preocuparilor Uniunii Europene asupra suprematiei legii in Europa de Est, scrie Financial Times Laura Codruta Kovesi a declarat pentru publicatia citata ca modificarea Legilor Justitiei inseamna ca "nu vom mai putea investiga pe nimeni".Procurorul sef al DNA a precizat ca vartejul speculatiilor despre viitorul Directiei Nationale Anticoruptie este rezultatul unui "atac real", lansat de oameni de afaceri si politicieni care doresc sa submineze institutia pe care o conduce. "Exista o campanie de calomniere impotriva institutiei noastre care are loc aproape zilnic", a spus Kovesi.Modificarile Legilor Justitiei ar avea un "impact negativ foarte mare asupra eficientei combaterii coruptiei", a avertizat Kovesi."Ma indoiesc ca vor exista investigatii serioase care implica inalti functionari sau persoane cu functii inalte in stat", a mai declarat procurorul sef al DNA despre modificarile din Justitie care au declansat proteste numeroase in Romania.Financial Times precizeaza ca DNA, institutie condusa de Laura Codruta Kovesi, a obtinut zeci de condamnari impotriva unor ministri, fosti ministri si parlamentari.In prezent, de anchetele DNA este vizat si Liviu Dragnea, presedintele PSD, partid aflat la guvernare, care mai are o condamnare pentru frauda electorala. Insa, Dragnea neaga acuzatiile care ii sunt aduse, subliniaza publicatia.Financial Times aminteste ca Liviu Dragnea si colegii sai de partid vor sa modifice Legile Justitiei, ceea ce ar reduce capacitatea procurorilor de a ancheta cazuri de abuz in serviciu.Social democratii sustin ca vor sa imbunatateasca corectitudinea procesului judiciar, dar Kovesi a declarat ca intentia lor este de a bloca sistemul de justitie.Publicatia citata aminteste de conferinta de presa sustinuta miercuri de Laura Codruta Kovesi, precizand ca sefa DNA a dat replica unui fost parlamentar, care acuza institutia de coruptie, precizand cu tarie ca "DNA nu falsifica probe. DNA actioneaza legal".Amintim ca, procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a sustinut miercuri o conferinta-maraton , in care s-a adresat "cetatenilor cinstiti" care si-au pus intrebari dupa informatiile lansate in spatiul public de inculpatii Mihaiela Iorga Moraru, Vlad Cosma si Sebastian Ghita.Kovesi a spus transant ca, de un an, nu doar DNA, ci intreaga Justitie este sub asalt si ca in spatiul public "asistam la un festival disperat al inculpatilor", care seara de seara, la diverse posturi de televiziune, lanseaza "neadevaruri". Kovesi le-a transmis romanilor ca miza acestui asalt este "ingenuncherea statului si umilirea cetatenilor".Sefa DNA a dat asigurari ca institutia pe care o conduce nu falsifica probe, a explicat procedural care sunt mecanismele care verifica autenticitatea probelor administrate in dosare si a admis ca, desi se poate intampla sa existe si cazuri in care procurorii ajung sa fie la randul lor inculpati, mereu sunt luate masurile adecvate.Cat despre o plecare din functie, Kovesi a spus ca nu are niciun motiv sa-si dea demisia. Mai mult, ea a anuntat ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca acesta nu i-a cerut niciun fel de explicatii cu privire la toate aceste informatii din spatiul public.De aproape o saptamana, Kovesi si DNA se afla in centrul multor declaratii venite de la politicieni, dupa ce procurorul suspendat din DNA Mihaiela Iorga Morar si fostul deputat PSD Vlad Cosma au facut mai multe acuzatii , in direct la Antena3. Celor doi li s-a alaturat la acelasi post de televiziune si fostul deputat Sebastian Ghita, care a fugit din tara dupa ce a fost anchetat in mai multe dosare instrumentate de DNA.Pe langa acuzatii, Cosma a furnizat Antenei3 si niste inregistrari audio si video din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar vizandu-i pe Sebastian Ghita si Victor Ponta. In inregistrarile lui Cosma unele voci le sunt atribuite procuroruului-sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostului procuror Mircea Negulescu.DNA a reactionat public si a aratat ca Vlad Cosma, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta, a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal ce e in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal.Procurorul-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a spus ca e posibil ca vocea din inregistrare sa fie a lui, insa inregistrarile sunt trunchiate, asa ca se vor face expertize tehnice Scandalul creat astfel a dus la multe iesiri publice ale politicienilor care cer de mult timp inlocuirea lui Kovesi de la sefia DNA. Ba chiar s-a ajuns la situatia in care premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Justitiei Tudorel Toader sa isi intrerupa vizita oficiala in Japonia si sa vina la sedinta de guvern de joi ca sa intervina in scandalul creat.Joi seara, insa, Toader a anuntat ca va prezenta un raport despre activitatea Parchetului General, DIICOT si DNA in plenul reunit al Parlamentului si ca joia viitoare va face publice si concluziile raportului asupra activitatii DNA.