Kovesi, despre Dosarul Microsoft: De ce DNA a fost sesizat de o institutie a statului la 9 ani dupa incheierea contractului respectiv? (Video)

Declaratia a fost facuta in cadrul unei dezbateri organizate de DNA, "Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire".In timpul discursului de deschidere a evenimentului, Kovesi a tinut sa faca mai multe precizari privind Dosarul Microsoft, in care DNA a constatat ca faptele in cazurile a sase fosti ministri, cercetati pentru un prejudiciu de 67 de milioane de euro, s-au prescris."Dincolo de faptul ca DNA a facut 4 rechizitorii in care au fost trimisi in judecata mai multi inculpati, printre care si 2 fosti ministri, unul din ei deja condamnat definitiv, dincolo de faptul ca procurorii au dispus masuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului cauzat in cuantum de 62,5 milioane de euro si 22 milioane de dolari, ramane totusi aceasta intrebare: De ce DNA a fost sesizat de o institutie a statului la 9 ani dupa incheierea contractului respectiv?", s-a intrebat sefa DNA."Sigur ca un procuror trebuie sa finalizeze ancheta in interiorul termenului de prescriptie. Tocmai am finalizat aceste zile o verificare a dosarelor finalizate in 2017 si nu am identificat dosare in care prescrierea faptelor sa fie imputabila altor procurori", a mai explicat sefa DNA.Kovesi a prezentat mai multe impedimente de natura legislativa determinate de adoptarea unor decizii ale Curtii Constitutionale, numarul sesizarilor adresate DNA, momentul in care se fac aceste sesizari, practica judiciara neunitara determinata de anumite modificari ale Codurilor sau ale legislatiei si resursele umane limitate ale DNA.Curtea Constitutionala a pronuntat in 2016 o decizie privind infractiunea de abuz in serviciu prin care s-a declarat constitutionala in masura in care prin sintagma in mod defectuos se intelege cu incalcarea legii.Din acest motiv, procurorii mai pot investiga doar acele fapte de abuz in serviciu in care s-a incalcat legislatia primara, respectiv, legi sau ordonante."Or, asa cum am aratat, multe dintre fraudele in achizitii publice se fac cu incalcarea legislatiei secundare, adica hotarari de guvern, hotarari de consilii locale, regulamente sau ordine interioare. Astfel, reiese ca procurorii nu mai pot actiona in fata unor astfel de practici dupa decizia Curtii Constitutionale", a explicat sefa DNA.Ramane de vazut daca societatea mai este aparata in astfel de cazuri, prin mijloace nepenale."Acesta este motivul pentru care, de exemplu, privatizarile efectuate in baza unor hotarari de guvern nu mai constituie fapte penale", a explicat Kovesi. Un astfel de caz este dosarul privatizarii IPRS Baneasa in care a fost implicat sirianul Omar Hayssam.Sefa DNA a dat cateva exemple din dosarele DNA. "Ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale anterior mentionate, in anul 2017 au fost inchise 275 de dosare.148 milioane euro - prejudiciile din bani publici stabilite in aceste dosare - nu mai pot fi recuperati pentru bugetului statului", a precizat procurorul-sef.Potrivit acesteia, procurorii au respectat decizia Curtii Constitutionale si nu au mai putut retine raspunderea penala. Dar, asa cum chiar Curtea Constitutionala retine in motivare, "in cazul savarsirii unei fapte poate fi incidenta atat raspunderea penala, cat si alte forme de raspundere extrapenala, cum este cea disciplinara, administrativa sau civila"."Cu alte cuvinte, toate institutiile statului trebuie sa dea relevanta deciziilor Curtii Constitutionale, nu doar DNA. Si atunci e firesc sa ne intrebam in cate din aceste dosare clasate de procurori in temeiul deciziei Curtii Constitutionale celelalte institutii au demarat proceduri pentru a stabili raspunderea disciplinara, administrativa sau civila?In cate cazuri celelalte institutii au facut demersuri pentru recuperarea acestor prejudicii? Ce se intampla cu cei 148 de milioane dee uro?", s-a intrebat Kovesi.Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, si procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, participa miercuri dimineata la dezbaterea publica "Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire".Dezbaterea este organizata de DNA in contextul schimbarilor legislative si deciziilor Curtii Constitutionale pe tema abuzului in serviciu.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este reprezentat de procurorul Codrut Olaru, vicepresedintele institutiei.Celor prezenti le-a fost prezentat un studiu despre cazurile de abuz in serviciu instrumentate de DNA, care va fi facut public.De asemenea, procurorul sef al DNA a vorbit despre ce mai pot sa faca procurorii anticoruptie si ce impedimente au in activitate, in timp ce procurorul general a subliniat, printre altele, ca prejudiciile din aceste dosare "raman fara instrument juridic de recuperare" dupa schimbarile legislative preconizate.Instituirea unui prag pentru abuzul in serviciu, dupa decizia CCR, se afla pe masa Parlamentului.