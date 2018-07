Macovei il acuza pe Toader ca vrea sa puna o marioneta la sefia DNA.

Ziare.

"'Concursul' prin care Tudorel Toader vrea sa propuna un nou procuror-sef DNA arata adevaratele intentii:. Acest lucru trebuie schimbat!Este inacceptabil ca interviul candidatilor pentru sefia DNA sa se desfasoare doar cu ministrul Justitiei 'sprijinit de secretarii de stat', care au 'un rol consultativ'.De ce la interviu nu participa si un psiholog, care poate da informatii esentiale despre caracterul, onestitatea si integritatea unei persoane?Si cine evalueaza capacitatile de management, comunicare, de reactie rapida si munca sub presiune? Doar nu doctorul in drept Toader care ii slujeste pe condamnatii si anchetatii din coalitia de guvernare.Apoi, secretarii de stat pot adresa intrebari procurorului participant la selectie, 'direct sau prin intermediul ministrului justitiei'. Adica,? Ce rost are precizarea ca secretarii de stat pot intreba 'direct sau prin intermediul ministrului'?", afirma Macovei.In opinia europarlamentarului, criteriile publicate de Ministerul Justitiei mai arata ca selectarea procurorilor "are loc pe baza aprecierilor proprii ale ministrului Justitiei"."Urmarestecare sa asculte ordinele de la sediile de partid? Un ministru al Justitiei responsabil si de buna-credinta, care sustine lupta anticoruptie, nu poate propune la conducerea DNA decat, care stie ce inseamna anchete impartiale, care a dovedit ca poate rezista atacurilor politice si nu se lasa intimidat.Un procuror care are deja experienta in anchetarea faptelor de coruptie la nivel inalt, pentru ca nu mai suntem la sfarsitul lui 2004, cand marea coruptie nu era anchetata.. Acestea trebuie sa fie principalele calitati ale unui procuror-sef al DNA. Si, cu siguranta, in DNA sunt multi procurori competenti. Toti acestia ar trebui sa se inscrie la concurs, sa dea peste cap orice aranjament pe care Tudorel Toader l-ar gandi cu prietenii lui politici", mai spune Macovei.Monica Macovei considera ca presedintele Klaus Iohannis, care, potrivit legii in vigoare, poate refuza propunerea, ar trebui, la randul lui, sa numeasca "numai un procuror puternic, hotarat sa ancheteze politicieni".