Ministrul austriac al Justitiei anunta ca o sustine pe Kovesi la sefia Parchetului UE: Merita acest loc

"Ii sustin candidatura tocmai pentru ca procesul de selectie a fost unul riguros. Vreau sa accentuez faptul ca au avut loc 3 runde de consultari: una la 20 decembrie, apoi la 11 ianuarie, cand dintre cei 24 de candidati au fost selectati 11 cei mai buni.Au urmat doua zile de interviuri, pe 30 si pe 31 ianuarie, iar in urma acestor proceduri. Acum isi vor spune cuvantul Parlamentul European si Consiliul (JAI) ", a declarat Moser, citat de Epoch Times Guvernul si ministrul de Justitie Tudorel Toader nu o sustin pe Kovesi pentru aceasta functie, insa. Toader a anuntat ca ii va informa pe omologii din UE despre asa-zisele abuzuri comise de Kovesi si le va trimite inclusiv decizia CCR care l-a obligat pe presedintele Klaus Iohannis sa o demita in vara anului trecut."Cred ca membrii comisiei de selectie nu cunosc abuzurile comise de catre Laura Codruta Kovesi in detrimentul cetatenilor, in detrimentul statului de drept. In Franta sau in Germania, un procuror nu ar putea sa comita atatea abuzuri, pentru ca ar fi eliberat din sistemul judiciar", a fost reactia imediata a lui Toader, dupa ce a anuntat ca Kovesi s-a clasat pe primul loc in lista scurta pentru sefia Parchetului UE.La cateva zile de la aceasta declaratie a sa, insa, presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul german (Bundestag), Gunther Krichbaum, a declarat, la Bucuresti fiind, ca Franta si Germania ar putea sa o sustina pe fosta sefa a DNA, desi au propriii candidati pe lista scurta."Competentele doamnei Kovesi sunt fara nicio urma de indoiala, este practic predestinata pentru aceasta functie, si eu mi-as putea imagina, de exemplu, ca Germania si Franta ar putea ajunge la un compromis si gasi o solutie de comun acord in favoarea candidatului roman.Am adresat si o solicitare ministrului roman al Justitiei de a se situa si de a sprijini candidatul roman, pentru ca este un candidat care are sanse, si care este candidat la o functie inalta europeana si care ar fi practic oprit, putin infranat, de catre propriii sai oameni (conationali - n.red.) ", a declarat Krichbaum joi, la Bucuresti.