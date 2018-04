Ministrul francez de Externe se intalneste si cu Kovesi, dupa Dancila si Iohannis

Ziare.

Ministrul francez se afla in vizita la Bucuresti, unde a avut, in prima parte a zilei, o conferinta de presa comuna cu omologul sau roman, Teodor Melescanu, si s-a intalnit cu premierul Viorica Dancila.Pe agenda acestuia mai figureaza intrevederi cu seful statului Klaus Iohannis, dar si cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului - Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea.Potrivit diplomatie.gouv.fr, discutiile lui Le Drian cu oficialii romani se vor axa pe "intarirea relatiilor bilaterale, marcate, in zona culturala, de Sezonul Romania - Franta, iar, pe nisa economica, de cresterea schimburilor comerciale estimate la 7,8 miliarde de euro, in 2017".Totodata, arata sursa citata, Le Drian are programata si o intalnire cu sefa DNA.De asemenea, oficialul francez va conferi decoratia de Ofiter al Legiunii de Onoare fostului premier si comisar european Dacian Ciolos, este mentionat in programul oficial al acestuia.Vizita ministrului francez este facuta in contextul in care GRECO a publicat, miercuri, un raport devastator privind Justitia din Romania, in care isi exprima serioase ingrijorari asupra modificarilor pe care majoritatea politica le aduce legislatiei privind justitia, dar si celei penale.Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO) aminteste de incercarile controversate de inlaturare din functie a sefei DNA, dar si de intentia de a pune prag la abuz in serviciu la 200.000 de euro, "intr-o tara in care salariile medii lunare sunt intre 600 - 800 de euro".Amintim ca, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat, in februarie, procedura de revocare a sefei DNA , Laura Codruta Kovesi, iar presedintele Iohannis, cel care are ultimul cuvant in aceasta decizie, este asteptat sa isi faca publica decizia.El a anuntat la sfarsitul lui martie ca va decide ce raspuns va da cererii ministrului dupa Sarbatori , cand se va inspira din documentele primite de la ambele parti.