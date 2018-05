Partidul lui Ciolos propune modificarea modului in care sunt desemnati judecatorii CCR. Nu e in regula! Ajungem sa aparam democratia de insasi CCR!

Ziare.

"In ultima perioada de timp, am avut o serie de dovezi ca institutiile statului sunt disfunctionale. Sustinerea partidului si nu legea a devenit cel mai important factor in decizie. Am vazut asta la CNCD si acum la Curtea Constitutionala a Romaniei. Prin decizii precum cea de azi (miercuri - n.r.), judecatorii Curtii Constitutionale indeparteaza tot mai mult institutia de rolul sau de gardian al Constitutiei si o transforma intr-un jucator politic.Acest lucru este inadmisibil in democratie. Ca parte a unui proces de reformare a statului, pe care Miscarea Romania Impreuna il va propune in programul sau politic, Curtea Constitutionala trebuie depolitizata complet pentru a-si relua rolul", sustine Dacian Ciolos, intr-o postare pe Facebook Potrivit acestuia, "rolul presedintelui Romaniei, ales prin vot direct de catre milioane de cetateni, nu poate fi modificat de CCR prin decizii cu iz de pozitionare politica". "Nu e deloc in regula! Ajungem sa trebuiasca sa aparam democratia de insasi Curtea Constitutionala?", conchide Ciolos.Si reprezentantii Platformei Romania 100 considera ca "CCR trebuie depolitizata de urgenta"."Curtea Constitutionala confirma, prin decizia de astazi, ca a devenit un instrument politic si este necesara o reforma profunda care sa redea prestigiul si independenta acestei organizatii. Majoritatea judecatorilor Curtii Constitutionale a constatat astazi existenta unui conflict de natura constitutionala intre presedintele si Guvernul Romaniei si a solicitat presedintelui revocarea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, astfel cum a cerut anterior ministrul Justitiei.Judecatorii Curtii Constitutionale omit un aspect esential: procedura privitoare la revocarea procurorului sef al DNA a inclus si obtinerea pozitiei Consiliului Superior al Magistraturii, organ reprezentativ al magistratilor din Romania. Acesta s-a pronuntat ferm impotriva revocarii procurorului sef al DNA, respingand toate argumentele aduse de ministrul Justitiei. Potrivit ultimei decizii CCR, presedintele Romaniei trebuie sa ignore pozitia CSM , coordonator al Justitiei din Romania, favorizand pozitia unei persoane desemnate politic in functia de ministru", arata sursa citata.Drept urmare, Platforma Romania 100 considera ca decizia anuntata miercuri de CCR "arata mai clar ca niciodata ca sistemul de desemnare a judecatorilor Curtii Constitutionale trebuie modificat fundamental"."Nu este acceptabil ca instanta constitutionala, arbitru al vietii politice, sa fie compusa din fosti parlamentari, dispusi sa sustina in orice moment pozitiile partidului care le-a sustinut numirea. Pozitia de judecator constitutional trebuie sa fie una dintre cele mai importante demnitati ale statului roman si sa se bazeze pe fidelitatea fata de Constitutie, iar nu pe obedienta fata de partid", afirma sursa citata. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea , editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Irina Giurgiu)