Prima reactie a Laurei Codruta Kovesi in scandalul Microsoft. Cine a gresit? Ce se intampla cu prejudiciul? (Audio)

"Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri in dosarul Microsoft, pentru ca procurorul de caz a considerat ca termenul de prescriptie se calculeaza de la data efecturarii ultimelor plati si el nu era implinit, iar practica judiciara era contradictorie, a intervenit un nou Cod Penal in 2014 si discutia despre legea penala mai favorabila", spune procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru"Daca nu ceream avizele de urmarire penala pentru cei sase ministri, noi nu am fi putut face investigatii, nu puteam administra probe. Avizul e o conditie prealabila pentru a face cercetari si nu am fi facut cele 4 rechizitorii in dosarul Microsoft, pentru care avem deja condamnari definitive pentru o parte dintre persoane, ne-a explicat Kovesi.Solicitarea avizelor nu a intrerupt prescriptia, ci doar un act de urmarire penala o poate face, cum ar fi comunicarea catre suspect a ordonantei prin care a primit aceasta calitate. Pentru anumite persoane dna procuror Iorga, desi obtinuse avizul inainte de prescriere, a inceput urmarirea penala la cateva zile dupa implinirea termenului, motiv pentru care a si fost sesizata Inspectia Judiciara.In aceste rechizitorii s-au pus masuri asiguratorii pana la concurenta intregului prejudiciu", ne-a declarat Kovesi.DNA a fost sesizat la data de 5 iunie 2013 de catre Corpul de Control al primului - ministru pentru fapte din 2011. In 2010 o companie a facut o plangere penala legata de aceeasi situatie, dosar care era inregistrat la DNA. La preluarea mandatului de procuror sef, acest dosar a fost inregistrat in cadrul DNA.A fost un dosar inregistat atunci ca urmare a unei sesizari. A fost inregistrat un dosar nou in 2013. Stabilind ca au legatura, dosarele s-au conexat si a fost instituit un dosar care a fost repartizat unui procuror care il avea in lucru la momentul in care am devenit sef DNA si s-au inceput acte de investigare. In toamna anului 2014, au fost cerute avize pentru anumiti ministri.N-as putea sa va spun acest lucru, ma refer doar la perioada de cand sunt procuror sef DNA. Cand am devenit procuror sef DNA, dosarul ii era deja repartizat dnei Iorga Moraru.Pana in vara lui 2016, nu. Eu v-as face o scurta recapitulare privind cele intamplate in dosar.Dupa ce s-au solicitat avizele de urmarire penala,, in octombrie 2016, daca nu ma insel, au fost condamnate cu pedepse de pana la 6 ani.Ulterior, in septembrie 2017, s-a facut din nou rechizitoriu, in care un ministru a fost trimis in judecata impreuna cu alte trei persoane, dosarul fiind in judecata la ICCJ.Inin care este implicat un ministru trimis in judecata pentru abuz in serviciu.In vara lui 2016, intrucat am avut discutii cu procurorul de caz si am constatat ca nu lucra ritmic in acest dosar, dna Iorga a facut un referat prin care a cerut redistribuirea acestui dosar altui procuror pentru ca, a motivat dumneaei, avea multe dosare in lucru. Deci trei rechizitorii au fost facute de procurorul care a preluat dosarul de la dna Iorga.La perioade diferite. Anumite contracte si anumite acte au fost semnate in anii 2002-2004 si anumite plati au fost facute in 2005-2009.De ce, desi termenul de prescriptie este de 10 ani in 2014, noi am solicitat aviz pentru ministrii care la data respectiva pareau implicati?Infractiunea de abuz in serviciu s-a derulat in timp, a fost semnat un anumit contract si anumite plati s-au facut la intervale de timp foarte mari.Pentru aceasta infractiune se calculeaza termenul de prescriptie de la data efectuarii platilor, adica 2005 si 2009. Astfel ca termenul nu era implinit la momentul solicitarii avizelor.Da, sunt si hotarari judecatoresti in acest sens.Dar aceasta practica necristalizata a determinat ca procurorul de caz sa calculeze termenul de la data efectuarii platilor.Continuand investigatiile in dosar, in noiembrie 2016 au fost dispuse masuri preventive, control judiciar, fata de mai multe persoane care au avut calitatea de functionar public. Acestea au contestat masura dispusa de procuror siA existat, da. Dar exista si decizii ulterioare din care rezulta ca termenul s-a calculat din momentul epuizarii, cum este in cazul nostru data platii.Avem decizia din 2016 a Curtii de Apel Bucuresti, care ulterior a fost solutionata in august 2017 de ICCJ, care a decis ca termenul de prescriptie se raporteaza la data incheierii actului. Deci au mai existat decizii care confirmau modul in care procurorul a calculat in 2014 cand expira termenul.Legalitatea unei masuri se verifica la momentul dispunerii masurii. Este foarte greu sa fac alte comentarii punctuale pentru ca sunt in curs de solutionare inca trei rechizitorii ale DNA si nu pot comenta probele care sunt in acel dosar.In 2014, noi aveam niste indicii despre modul in care s-au incheiat aceste contracte.Dar daca practica judiciara era ca o infractiune care dureaza se prescrie la epuizarea efectelor, sigur ca procurorul de caz a aplicat dispozitiile legale si interpretarea pe care a considerat-o legala. Problema care a intervenit in acest dosar este caAvizul de incepere a urmaririi penale nu este un act de urmarire, este o conditie prealabila ca sa poti face acte de urmarire penala.Pe de alta parte, solicitarea acestor avize nu intrerupe termenul de prescriptie.Vorbim despre un dosar extrem de complex, in care au fost implicate multe persoane, au fost facute multe activitati. Dosarul a avut peste 1.000 de volume, a cate 300 de file, au fost persoane arestate preventiv, trimise in judecata, condamnati definitiv, au fost puse sechestre asiguratorii.Da.Afland de aceasta situatie de la procurorul de caz, am dispus control intern care a fost facut de procurorul sef adjunct, ulterior dna Iorga a fost revocata din cadrul DNA.In astfel de situatii, ca manager, nu am alta solutie decat sesizarea Inspectiei Judiciare.Da, s-au facut controale prin procurorii sefi de sectie, procurorii sefi adjuncti de sectie, procurorul sef adjunct DNA care coordona activitatea sectiei, pana la finalul lui 2016, s-a constatat ca s-a lucrat ritmic in dosar.Sunt multe lucruri pe care ti le poti reprosa ca sef de institutie. Dar noi suntem procurori si plecam de la premisa ca, atunci cand investigam un caz, nu ajungem intotdeauna la o trimitere in judecata, nu intotdeauna reusim sa strangem probele.Noi am facut investigatii pe fapte care s-au comis in urma cu 10 ani, a fost destul de dificil sa administram probe pentru fapte de acum 10 ani, cu toate acestea, am reusit sa dovedim anumite infractiuni.De cele mai multe ori, pana nu administrezi toate problele, nu poti sa stii daca o persoana e vinovata sau nu. Daca in acest az n-ar fi fost implicate persoane care se bucura de imunitate, cu siguranta lucrurile ar fi stat altfel.Dar noi nu puteam administra anumite probe daca nu ceream acele avize de incepere a urmaririi penale.Noi facem verificari pe toate dosarele care depasesc un an de la inregistrare. Si Inspectia Judiciara a facut periodic controale pe dosarele mai vechi de 5 ani.Nu pot sa raspund in locul Inspectiei Judiciare.Da, pentru doi ministri nu au fost suficiente probe care sa demonstreze ca se fac vinovati de faptele pentru care au fost cercetati. Este exact una dintre situatiile despre care va spuneam.Nu.Trebuie sa astept raspunsul Inspectiei Judiciare care sa stabileasca ce motive a avut la baza procurorul cand a actionat intr-un fel sau altul. Pana nu am raspunsul cercetarii disciplinare, nu va pot da nici eu un raspuns. Ce banuiesc, ce cred nu are relevanta.