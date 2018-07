Procurorii sunt subordonati ministrului Justitiei? Profesor universitar: Un text care a fost pur si simplu uitat in Constitutie la revizuirea din 2003

"CSM este garantul independentei Justitiei"

Miza: Beneficiul numirilor/revocarilor procurorilor sefi

Marele semn de intrebare

Ziare.com

com

"Procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului Justitiei", este articolul 132, alineatul 1 din Constitutie. In baza acestuia, CCR a admis solicitarea lui Tudorel Toader si a decis ca acesta poate cere revocarea/numirea din/in functii a unor procurori-sefi. Valentin Constantin, profesor universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timisoara, sustine intr-o analiza pe portalul juridice.ro , in articolul "Cata coerenta a ramas in dreptul nostru public?", ca aceasta prevedere "reprezinta norma dependentei procurorilor de puterea executiva"."Un text care a fost pur si simplu uitat in Constitutie la revizuirea din 2003, desi ar fi trebuit dezactivat", sustine profesorul de Drept.Valentin Constantin mai arata ca, atunci cand a fost revizuita Constitutia, la articolul 133, dedicat Consiliului Superior al Magistraturii, a fost introdusa, intre altele, urmatoarea propozitie: "Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei Justitiei".Cu acelasi prilej, procurorii au fost cuprinsi in sfera de autoritate a CSM."Cu alte cuvinte, Constitutia revizuita scoate in mod clar si precis procurorii de sub autoritatea puterii executive si ii plaseaza sub autoritatea unui organ profesional independent. Dupa revizuire, autoritatea judiciara ii cuprinde atat pe procurori, cat si pe judecatori.Termenul unificator pentru cele doua functii este acela de magistrat", sustine profesorul universitar.Valentin Constantin mai arata ca cea mai proeminenta expresie a "autoritatii ministrului Justitiei", inainte de revizuirea Constitutiei, era actiunea disciplinara. Dupa revizuire, aceasta trece de la Ministrul Justitiei la CSM.Cat despre rolul ministrului Justitiei in cadrul CSM, acesta s-ar fi estompat semnificativ. Independenta procurorilor exclude "autoritatea ministrului Justitiei", este concluzia profesorului universitar.In acest caz, arata Valentin Constantin, Curtea Constitutionala a Romaniei deduce substanta autoritatii ministrului Justitiei din Legile Justitiei pentru ca nu o putea deduce din norme constitutionale, altele decat cea pierduta din vedere la revizuire."Altfel spus, dintr-o legislatie care in aceasta materie nu mai poseda, dupa revizuire, nicio baza constitutionala, Curtea Constitutionala deduce efecte constitutionale", explica profesorul universitar care ar fi hiba."O alta explicatie posibila este aceea ca art. 132 (1) din Constitutie se preteaza la o exploatare politica. Ce Executiv si-ar refuza un beneficiu al numirilor si revocarilor din functiile de conducere ale parchetelor?", se intreaba Valentin Constantin.Laura Codruta Kovesi a spus, luni, ca decretul de revocare semnat de catre presedintele Klaus Iohannis privind revocarea sa din functie "lasa un mare semn de intrebare" - daca va exista o subordonare discretionara a procurorilor sefi fata de ministrul Justitiei."Nu comentez decizia Curtii Constitutionale. Arat doar camotivarea sugereaza ca procurorii ar putea fi subordonati politic si o clarificare ramane in continuare necesara", a declarat Kovesi.