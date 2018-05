PSD, cu ochii pe Iohannis, dupa decizia CCR: Daca nu o revoca pe Kovesi, e de discutat serios suspendarea presedintelui Romaniei

>. Eu as face o speculatie juridica, in sensul ca au particularizat-o foarte precis acum pe Kovesi si de aceea punctul 2 spune ca presedintele trebuie sa emita decretul de revocare al procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, tocmai ca sa nu poata fi invocat direct ca precedent pentru situatii similare. Adica sa poata fi analizate si alte situatii individual. Curtea nu a spus < >. Nu. A zis foarte clar < >", a conchis Serban Nicolae.



Senatorul PSD nu exclude nici posibilitatea ca, pana la o decizie a sefului statului, Laura Codruta Kovesi sa demisioneze din functia de procuror-sef al DNA.



"E posibil (ca Laura Codruta Kovesi sa demisioneze - n.r.) . Ar putea sa faca gestul acesta, sa demisioneze inainte de a fi revocata pentru ca in mod cert nu ar avea de ce sa fie foarte incantata de o decizie de revocare care se face intempestiv si ca forma de sanctiune administrativa. Aici nu era vorba de o revocare pentru ca i s-a terminat mandatul, ci pur si simplu e ca o forma de sanctiune ca urmare a unei conduite necorespunzatoare in aceasta functie", a declarat Nicolae, pentru Mediafax.



Si fostul ministru al Justitiei, senatorul PSD Robert Cazanciuc, crede ca nu se pune problema ca presedintele Romaniei sa nu respecte decizia CCR si ca Laura Codruta Kovesi si-ar putea da demisia de onoare.



"Nu cred ca se pune problema ca presedintele sa nu respecte o decizie a CCR, pentru ca atunci nu poti sa pretinzi supusilor tai constitutionali sa faca altfel. Presedintele nu are de ales, dar poate nu se ajunge acolo, poate intervine un gest de onoare (al procurorului-sef DNA - n.r.) si presedintele Romaniei nu este pus in aceasta situatie", a declarat Cazanciuc, citat de News.ro.



Curtea Constitutionala a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi."Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Presedintelui Romaniei, prim-ministrului Guvernului Romaniei si Ministrului Justitiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I", se arata in comunicatul CCR.Reprezentanti ai PSD deja sugereaza ca in cazul in care Klaus Iohannis nu o va revoca pe sefa DNA , se va lua serios in calcul suspendarea presedintelui Romaniei.Senatorul PSD, Serban Nicolae , a declarat, pentru MEDIAFAX, ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror -sef al DNA, se poate vorbi serios despre o suspendare a sefului statului, din cauza incalcarii unei decizii a CCR."E de discutat foarte serios de data aceasta pentru ca practic, in mod evident, presedintele Romaniei refuza obligativitatea unei decizii a Curtii Constitutionale si refuza suprematia Constitutiei. La acest lucru se refera textul din Constitutie care vorbeste de incalcari grave ale Legii fundamentale. In caz de incalcari grave ale Constitutiei, presedintele poate fi suspendat si se organizeaza referendum pentru demitere. In mod evident, daca presedintele Romaniei comite un asemenea gest de sfidare a unei decizii a CCR, a pune sub semnul intrebarii autoritatea CCR si practic de negare a suprematiei Constitutiei si a obligativitatii normelor, inseamna ca domnul Iohannis nu mai e presedintele Romaniei de facto si nu ne mai ramane decat sa stabilim acest lucru", a afirmat senatorul PSD, Serban Nicolae, pentru MEDIAFAX.Cu toate acestea social-democratul a precizat ca se indoieste ca presedintele Klaus Iohannis nu va tine cont de decizia Curtii Constitutionale. Acesta a facut si speculatie juridica, spunand ca judecatorii CCR au spus in mod expres ca Iohannis trebuie sa semneze decret de revocare, pentru a nu putea fi invocat ca precedent in cazuri similare."Este cat se poate de radical (comunicatul de presa al CCR - n.r.) . E prima oara cand ii spune cu subiect si predicat <