"PSD, mesaj anti-Kovesi trimis Comisiei LIBE: Va afecta UE cu metodele abuzive de la DNA daca va fi numita"

regret ca nu pot sustine un roman pentru a fi primul sef al Procuraturii Europeane (EPPO), dar daca nu v-as prezenta aceste fapte, as contribui la perpetuarea de minciuni si de mituri, ceea ce stiu ca va afecta UE in cazul in care aceasta persoana ar fi numita

"Recent am primit informatia ca doamna Laura Codruta Kovesi, fostul procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie din Romania (DNA) este pe primul loc intre cei trei candidati selectati pentru a fi alesi, pentru prima oara in istorie, in pozitia de procuror sef al Parchetului European (EPPO) . Cu aceasta ocazie, as dori sa va reamintesc ca Romania a fost printre primele tari care au aderat la EPPO.Ceea ce nu se stie insa este faptul ca doamna Kovesi este in acest moment subiect al nu mai putin de 18 cazuri de urmarire penala, pentru infractiuni comise de catre sistemul de justitie din Romania. Inspectia Judiciara Romana a confirmat oficial acest numar ieri.", isi incepe mesajul eurodeputatul PSD Emilian Pavel, potrivit unor surse politice din PE, care au facut cunoscutgestul politicianului roman.Acesta se refera la faptul ca pe rolul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ)In mesaj, politicianul roman reia, practic, toate liniile de atac contra lui Kovesi folosite in retorica PSD a ultimilor doi ani."D-na Kovesi a fost demisa din fruntea DNA anul trecut, in urma unei decizii a Curtii Constitutionale a Romaniei, in urma unei serii foarte lungi de abuzuri documentate, comise de ea si de catre procurorii de sub autoritatea ei vreme de sase ani.Cred cu tarie ca,Aceste metode, repet, includ intimidarea judecatorilor, a procurorilor, a martorilor si a avocatilor, denunturi fortate, fabricarea de jumatati de adevaruri si de fapte, si chiar coruptie. In prea multe cazuri, acuzatiile ei sau ale procurorilor ei au fost respinse de instante pe motiv de fapte inexistente!, si includ aici amanarea urmaririi penale pentru fapte de coruptie contra mijloacelor mass-media care au promovat-o (si a caror vinovatie a fost dovedita de instante dupa plecarea ei din functie), precum si fabricarea de acuzatii false contra mass-mediei care nu a sustinut-o (cei care au fost recent declarati nevinovati de catre instantele judecatoresti!).D-na. Kovesi si-a creat imaginea unui cruciat al justitiei si, chiar mai periculos decat atat, a unei persoane fara de care justitia nu este posibila. Oricum am judeca lucrurile,In calitate de deputat in Parlamentul European,", este mesajul integral trimis membrilor LIBE.Ulterior, europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a postat public mesajul in engleza trimis de social-democratul Emilian Pavel."Iata cum lucreaza PSDul impotriva intereselor Romaniei: un europarlamentar PSD incercand sa afecteze sansele doamnei Kovesi de a ajunge procuror european. Vor esua. E important sa vada cat mai multi romani acest mesaj", a scris Siegfried Muresan pe Facebook In aceeasi zi, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, Partidul Popular European (Crestin Democrat), a anuntat prin vocea vicepresedintelui formatiunii politice ca o va sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef al Parchetului European.Declaratia a fost facuta de vicepresedintele formatiunii, spaniolul Esteban Gonzalez Pons. Grupul Partidului Popular European (Crestin Democrat) are 217 parlamentari, in total in Parlamentul European fiind 751 de eurodeputati.Amintim ca Laura Codruta Kovesi concureaza pentru sefia Parchetului European cu alti doi procurori din Germania si Franta. Castigatorul va fi ales prin codecizia Parlamentului European si COREPER - reuniunea tuturor ambasadorilor statelor UE pe langa institutiile europene - institutie a Consiliului UE.Zilele viitoare, toti cei trei candidati vor fi audiati in Comisia LIBE din Parlamentul European, apoi va urma votul final, in plen, la mijlocul lunii martie.Urmeaza apoi procedura din cadrul COREPER. Ambasadorul Romaniei la Bruxelles este Luminita Odobescu, care va vota in functie de mandatul oferit de Guvern.