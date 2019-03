Romancei, de ziua ei

Ziare.

com

Ii doresc sa priceapa ca, atat timp cat unor femei competente si oneste, ca Laura Kovesi sau Camelia Bogdan, li se calca drepturile in picioare, oricui si deci si ei i se pot lua oricand si i se vor si lua aceste drepturi.Ii doresc deci, inainte de orice, romancei, sa traiasca intr-o tara libera, nu feudala, recomunizata, oligarhica, pe cale de a fi inghitita de Rusia lui Putin si de China comunista, daca nu si de Turcia islamista, ca acum.Ii doresc sa nu fie batuta de soti si maltratata sau ucisa de amanti betivi si violenti. Ii urez sa nu fie expusa riscului de a da nas in nas, pe o alee intunecata sau in lifturi nesupravegheate, cu un violator prematur eliberat de slugarelul politic al unui infractor, prin asa-zisul recurs compensatoriu Ii doresc o elita veritabila, care s-o invete de bine daca ea insasi nu e invatata si nu aspira sa faca parte dintr-un astfel de grup select.Ar fi o elita care sa cultive istoria si memoria, fara de care nu se poate evita resuta in extremism si totalitarism, cu tot cortegiul lor de victime nenumarate. Care sa stie ca reprabusirea Romaniei in dictatura se datoreaza in mare masura tolerantei la discursul unic, manipulator al televiziunilor de stiri in corpore, mai nou, arondate.Care nu sunt pur si simplu o afacere normala, cu dreptul de a merita sa nu dispara, cand se dedau la propaganda si insulta poporul revoltat de OUG-urile cu dedicatie pentru infractori ale unor ministri ca "Alta intrebare".Ar fi o elita si onesta si inteleapta si bine crescuta. La peste un secol de viata i-ar ura seniorului Cetatii, filosoful, cetateanul patriot, care-n ciuda senectutii si-a prezervat intreaga imensa candoare, nu insolentul, ofensatorul, descreieratul, nejustificatul, ticalosul "sa mori tu".Ci sa traiasca o suta de ani in plus. Ca sa apuce sa ne invete si stranepotii despre valoarea libertatii, demnitatii si proprietatii. Caci vreme de un veac noi, ceilalti, n-am fost in stare sa impiedicam capturarea si jefuirea natiunii, uciderea drepturilor copiilor ei si, mai ales, asasinarea fizica ori spirituala si morala, prin uitare, a celor mai buni, a celor mai liberi si mai demni dintre noi.Ii urez sa aiba parte de actrite exemplare, care, ca Mariana Mihut ori Oana Pellea, sa nu se sfiasca sa protesteze si sa rosteasca adevarul. Caci e nevoie mare de adevar. Si de neduplicitate.As vrea s-o vad binecuvantata cu multe ziariste ca Ioana Dogioiu, care nu obosesc sa gandeasca rational, sa se exprime critic si sa scrie fara frica cele mai putin comode adevaruri. Si cu magistrati si judecatori la fel de drepti si competenti. Ca Alexandra Lancranjan. Ca Livia Stanciu.Ii mai poftesc, din toata inima, sa aiba parte de un guvern si parlament izbavite de analfabeti si analfabete, de hoti si de cocote. Si de o Europa mai libera decat e in prezent. Una in care democratia si libertatea exprimarii sa nu fie sub atac, constant.Una, cu social-democrati germani carora sa le pese realmente de propriile principii si sa nu le mai scoata la mezat. Pe care sa-i jeneze rau ipocrizia proprie si statul cu mana-n san, in timp ce recomanda Partidului Popular sa divorteze grabnic de Fidesz.Care sa deteste pana la insuportabil sa faca, in rastimp, vai, corp comun, in Parlamentul European si in Partidul Socialist European, cu boala zisa "ciuma rosie". Atat de rau, incat sa se delimiteze urgent de un partid-stat pecerist, ca PSD, avangarda clasei cleptocrate din spatiul carpato-danubiano-pontic.Pe scurt, ii doresc romancei din tot sufletul sa aiba parte de viitor, in propria tara si pe propriul continent. Sa fie oare prea mult?