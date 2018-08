"The Economist, despre protestele din Romania: Chiar se poate lupta cu coruptia? Experienta Kovesi (Video)"

Ziare.

Clipul de trei minute este intitilat "Chiar se poate lupta cu coruptia?" si are si un text explicativ: "Ce trebuie sa faci pentru a curata un stat corupt? Intr-una dintre cele mai corupte tari ale Uniunii Europene, un procuror si-a asumat agenda publica, condamnand peste o mie de oficiali romani".Materialul video care incepe cu imagini din Piata Victoriei are si explicatii subtitrate pentru cei care urmaresc canalul video al The Economist si poate nu sunt familiarizati cu problemele din tara noastra."Protestatarii se lupta in strada cu fortele de ordine, furiosi pe Guvern si pe ceea ce ei considera o cultura a coruptiei de stat.Mita, traficul de influenta si deturnarea fondurilor publice au provocat pagube si au divizat tara.In timp ce miscarile de protest au avut un succes limitat, un procuror si institutia pe care o conduce au preluat agenda publica si au condamnat peste 1.000 de oficiali", transmite The Economist, cu referire la fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, care apare in clip vorbind despre independenta procurorilor si lupta anticoruptie.In materialul jurnalistilor straini se aminteste de campania anticoruptie condusa de Kovesi, care a infierbantat scena politica si i-a atras acuzatii de la ministrul Justitiei, prezentat in conferinta de presa in care a anuntat in februarie ca demareaza procedura de demitere a sefei DNA.Clipul continua sa prezinte realizarile DNA in mandatul Kovesi, care a reusit sa aduca in instanta condamnari pentru primari, ministri si chiar Liviu Dragnea, seful partidului de guvernamant.Care este secretul lui Kovesi? se intreaba The Economist, iar raspunsul vine chiar de la ea: trebuie sa te pui in locul si sa gandesti ca infractorul.Si care a fost raspunsul autoritatilor la campania anticoruptie? The Economist aminteste de legile schimbate in Parlament pentru a usura viata coruptilor dandu-le sentinte mai usoare.Apoi, sursa citata o infatiseaza pe Kovesi vorbind despre independenta de care trebuie sa se bucure un procuror pentru a putea lupta cu coruptii si aminteste ca la 3 zile dupa acordarea interviului pentru The Economist sefa DNA a fost demisa din functie de factorul politic.