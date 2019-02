The Guardian scrie despre cazul Kovesi: Tara care vrea sa-si blocheze propriul candidat la sefia Parchetului European, dar nu are drept de veto

Ziare.

Laura Codruta Kovesi si-a castigat reputatia dein Romania pentru incercarile ei indraznete de a inlatura acest flagel intr-unul dintre cele mai corupte state din UE, scrie The Guardian intr-un articol publicat miercuri care prezinta situatia paradoxala din tara noastra.In calitate de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Kovesi a luat in vizor prim-ministri, ministri, primari si membri ai Parlamentului, inainte de demiterea sa, la ordinul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in iulie 2018.In aceasta saptamana, Toader a declarat ca UE nu este constienta de "abuzurile comise de Laura Codruta Kovesi" atunci cand a condus DNA si a promis ca va trimite motivele demiterii sale ministrilor Justitiei din UE., scrie jurnalista Jennifer Rankin pentru cotidianul britanic.In noiembrie anul trecut, Comisia Europeana a avertizat Romania ca lupta impotriva coruptiei face pasi inapoi, subliniind presiunea pusa de politic asupra DNA.Unii diplomati europeni considera ca Romania ar trebui sa faca obiectul procedurii UE de sanctionare din cauza afectarii statului de drept, daca Guvernul va continua cu propuneri de amnistiere pentru a sterge cazierul politicienilor condamnati pentru coruptie.The Guardian aminteste ca un juriu de specialisti in Drept, o comisie independenta de selectie, a decis ca Laura Codruta Kovesi este cea mai buna alegere pentru a conduce noul Parchet al UE, care va fi dedicat combaterii criminalitatii transfrontaliere in materie de TVA si fraudei impotriva bugetului UE.O scrisoare a comisiei de selectie trimisa la Consiliul ministrilor de Justitie ai UE si Parlamentului European o plaseaza pe Kovesi pe primul loc, fiind preferata in fata unui candidat francez si german.Intr-un interviu acordat The Guardian in 2015, Codruta Kovesi a declarat ca guvernul roman incearca mereu "sa ne lipseasca de instrumentele necesare pentru a limita posibilitatile noastre de investigare".Sub conducerea ei, DNA a asigurat condamnarea pentru abuz in serviciu a celui mai puternic politician din Romania, Liviu Dragnea. El este liderul Partidului Social Democrat, care guverneaza in prezent Romania cu liberali de centru-dreapta si este considerat artizanul eforturilor de rescriere a legilor privind coruptia, adauga sursa citata.Incercarile Guvernului de a dezincrimina coruptia au dus la unele dintre cele mai mari proteste stradale din Romania de la caderea comunismului, in timp ce au sunat clopote de alarma la Bruxelles, aminteste The Guardian.. Alegerea comisiei de selectie trebuie sa fie aprobata de majoritatea statelor membre ale UE si de Parlamentul European, ceea ce inseamna ca nicio tara singura nu poate bloca un candidat.