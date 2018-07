USR a vrut in fotografia lui Kovesi. Cine aplauda si cine huiduie din tribune

Ziare.

Exista un text foarte bun intr-unul dintre numerele revistei de proza scurta, in care o familie se intoarce acasa din concediu si observa, developand fotografiile, ca un strain si-a itit capul in toate instantaneele lor. Sentimentul trebuie sa fi fost un amestec de angoasa si iritare, ca spatiul personal a fost astfel fortat de un strain care a vrut sa acapereze cel mai bun unghi in care lumina cadea.Intr-un mod mult mai brutal a incercat Gabriela Firea sa intre in poza de triumf a Simonei Halep, ocupand prim-planul si lasandu-i tenismenei contre-jour-ul.Cam asta a facut si Dan Barna, presedintele Uniunii Salvati Romania, prin anuntul - indiscret pana una, alta - ca Kovesi ar putea nu doar intra in partid, dar chiar si candida in numele acestuia pentru functia lui Iohannis, cel care i-a semnat plecarea prematura si din multe puncte de vedere nedreapta de la conducerea DNA.De pe margine, au hohotit in apaluze cei care care au sapat constant la temelia anti-coruptiei, pentru ca ei, sefii lor, protectorii sau protejatii lor sa scape fara pedepse de abuz in serviciu, luare de mita sau trafic de influenta. Au aplaudat hohotit si resentimentarii, cei carora DNA-ul condus de Kovesi le-a umbrit acensiunea in subteranele averilor facute din capusarea statului. Nu ne-au spus ei pana acum ca DNA-ul lui Kovesi face politica? Iata dovada!Nu s-au auzit huiduieli, dar trebuie sa se fi plecat privirile multor procurori, dintre cei asezati pe treptele din interiorul DNA, in timp ce Kovesi ii asigura ca miza lor e corecta si trebuie sa si-o asume pe mai departe.Intrand in fotografia pe care fosta sefa a DNA a facut-o cu demnitate, indiferent de lacunele si slabiciunile de mandat, USR-ul lui Dan Barna a expus-o pe Kovesi, compromitand tocmai mesajul final al acesteia: sunt procuror, treaba mea este sa instrumentez dosare si sa probez vinovatia celor care incalca legea.Or un magistrat nu are voie sa faca politica, fara ca prin asta sa isi compromita tocmai profesia.Si atunci de ce sa faca Dan Barna asta? Cel mai probabil, dintr-un entuziasm de moment, incorect dozat si fara un calcul al consecintelor care merg mai departe decat urcarea intr-un tren al victoriei.USR ar fi reusit, printr-un mesaj de sustinere a Laurei Codruta Kovesi, sa compenseze distanta pe care presedintele Iohannis a pus-o in privinta deciziei de revocare, comunicata prin purtatorul de cuvant, in incercarea de a evita transferul negativ, facand gestul invers. Incercarea de a-si asuma politic un magistrat nu face, insa, decat sa compromita si magistratul, si felul in care USR a anuntat ca face politica, restituind institutiilor rostul lor societal.Un gest imatur al unui partid care a devenit un actor esential al opozitiei si fara de care multe dintre ticalosiile pe care parlamentarii puterii le-au incercat ar fi trecut fara nicio minima critica.Mai este insa o consecinta extrem de toxica pentru paradigma in care este definita relatia dintre societate si stat si, in general, rolurile sociale. Este acreditata ideea ca intoarcerea Laurei Codruta Kovesi la profesia originara, aceea de procuror, este un prea-putin fata de ceea ce ar putea oferi politicii.Un procuror bun, cu un capital de imagine in dinamica pozitiva, ar fi pacat sa fie pierdut in sistemul juridic, nu-i asa?E un principiu valabil si pentru medicii buni, si pentru profesorii buni si pentru jurnalistii buni in ceea ce e rostul lor profesional: ei trebuie incurajati si spijiniti, daca e nevoie, sa isi exercite fara rest profesia, pentru ca astfel functioneza societatea si abia apoi, cand media din sistem este profesionalizata si breslele sunt suficient de puternice, liderii acestora ar putea sa aiba si un rol politc, daca vor vrea sa si-l asume.Nu e clar, pana in acest moment, daca Laura Codruta Kovesi si-a dat acordul pentru ca o conversatie purtata principial si fara angajamente sa fie folosita in momentul imediat urmator ca trambulina si in acelasi timp munitie de imagine pentru USR.Ce a reusit insa Dan Barna, prin anuntul triumfalist ca Laura Codruta Kovesi ar putea fi achizitia USR - facut cu o zi inainte ca CSM sa discute tocmai cererea Laurei Codruta Kovesi de a ramane in sistem - a fost sa compromita tocmai semnalul dat de fosta sefa a DNA celor ramasi in institutie - munca fiecaruia cantareste fara egal in lupta contra coruptiei care a cangrenat toate ranile mostenite de Romania din epocile baronilor, mai vechi si mai noi.